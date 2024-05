Mijn hond eet gras. Is dat normaal?

Als hondenbaasje heb je wellicht al gemerkt dat je viervoeter tijdens de wandeling of in de tuin gras begint te eten. Dat ‘normale’ gedrag kan soms op een onderliggend probleem wijzen.

Alles hangt af van de symptomen die ermee gepaard gaan en ook van de frequentie en de hoeveelheid gras die je hond eet.

Als je hond last heeft van zijn darmen, reflux of buikpijn, kan hij grote hoeveelheden lange grassprieten eten. Dat is dan eigenlijk een poging van je dier om verlichting te krijgen door het gras als braakmiddel te gebruiken. De meeste honden geven de voorkeur aan lange, houtachtige sprieten, die onverteerbaar zijn, de maag en darmen irriteren en daardoor braken en oprispingen veroorzaken.

Maar let wel op het gras dat je dier eet: als het met chemische producten behandeld is, kan het vergiftiging veroorzaken. Normaal hoef je je dus niet veel zorgen te maken over dat gedrag, maar in sommige gevallen moet je er toch met de dierenarts over praten, om de oorzaak te begrijpen of de symptomen die met het eten van gras gepaard gaan te bestrijden.

In de meest onschuldige gevallen kan het nuttig zijn de voeding van je viervoeter aan te passen en er eventueel probiotica aan toe te voegen, of je hond met een maagbeschermer te behandelen.

In andere gevallen kan een bloedonderzoek interessant zijn en misschien ook een buikechografie, om een volledige balans te maken en dus een optimale diagnose te stellen.

Je hoeft dus niet bij het eerste grassprietje naar de dierenarts te hollen – maar onthoud toch dat anticiperen de beste manier is om mogelijke complicaties te voorkomen.