Heb je een vakantie met je hond gepland in het zuiden (Frankrijk, Spanje, Italië …)? Opgepast voor de muggen! Ze kunnen immers honden (én mensen) met ernstige ziekten besmetten. De vacht beschermt je hond niet tegen beten, want de muggen kiezen kale of minder behaarde zones, zoals de neus, de buik of de oren.



Vaak zal een beet alleen lokale hinder veroorzaken, met jeuk, irritaties en soms een allergische reactie die vervelend kan zijn maar niet levensbedreigend. Maar sommige meer agressieve muggen kunnen dirofilariose (hartwormziekte) overbrengen. De larven van de wormen komen via de beet in het lichaam en kunnen zich in het hart en de grote cardiopulmonale bloedvaten ontwikkelen. Het kan langer dan zes maanden of zelfs ettelijke jaren duren voor de symptomen verschijnen: zwakte, ademhalingsproblemen, hoest. Het leven van je hond loopt dan gevaar! Er bestaat ook een minder ernstige vorm, cutane dirofilariose (huidworm) waarbij knobbels op de huid kunnen verschijnen.

Muggen kunnen ernstige ziekten overdragen op je hond.



Zandvliegjes, die vaak met muggen worden verward, kunnen dan weer leishmaniasis verspreiden, een ziekte met uiteenlopende symptomen: vermoeidheid, vermageren, gezwollen klieren, huidletsels … Een heel ernstige ziekte waarvoor eigenlijk geen behandeling bestaat.



Vanaf een week voor je vertrek tot een maand na je terugkeer moet je hond een behandeling tegen parasieten krijgen. Die zal je viervoeter ook tegen vlooien en teken beschermen, die eveneens ziekten kunnen overbrengen. De behandeling moet altijd door je dierenarts worden voorgeschreven. Vermijd ook wandelingen bij zonsopgang en -ondergang en zones met stilstaand water. Gebruik etherische olie (lavendel, citronella …) of kaarsen die muggen weghouden. Als je hond vaak naar het zuiden gaat, bestaat er een vaccin tegen leishmaniasis dat het risico op de ontwikkeling van de ziekte vier keer kleiner maakt. ●