Slechts 6 procent van Belgische websites is toegankelijk voor mensen met een beperking

Ruim 94 procent van de Belgische websites voldoet niet aan verplichte regels rond toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit de allereerste Europese “Digital Trust Index”, waarbij het Belgische digitaal adviesbureau Craftzing de toegankelijkheid van meer dan 260.000 websites uit 18 Europese landen testte. In ons land werden 7.408 populaire websites onder de loep genomen.

Vanaf 28 juni 2025 vereist de European Accessibility Act (EAA) dat essentiële diensten en producten van Europese bedrijven en organisaties voldoen aan een aantal minimumcriteria waardoor ze toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht eventuele beperkingen. Uit cijfers van Eurostat blijkt immers dat een op de vier volwassenen in Europa een beperking heeft. Craftzing besloot daarom om de homepages van Europese websites te testen op de criteria die de EAA hen oplegt. Gemiddeld faalde maar liefst 94,2 procent van de 7.408 gescreende Belgische homepages.

Vooral mensen met een visuele beperking ondervinden problemen wanneer websites niet toegankelijk zijn gemaakt. “Het vaakst voorkomende probleem is dat 71 procent van de websites het kleurcontrast tussen tekst en achtergrond fout afstelt. Daardoor is het bijvoorbeeld moeilijk voor mensen met kleurenblindheid om informatie op de website te lezen”, zo blijkt uit het onderzoek. “Daarnaast ontbreken op heel wat websites omschrijvingen voor links (bij 63 procent van de sites), afbeeldingen (33 procent) en knoppen (18 procent). Die omschrijvingen helpen slechtzienden om via spraak- en voorleestechnologie te navigeren op een website en inhoud beter te begrijpen.

“Bedrijven gaan vaak pas aan de slag met digitale toegankelijkheid nadat ze hun digitaal project gelanceerd hebben. Als organisaties rekening houden met toegankelijkheid aan de start van een digitaal project in plaats van aan het einde, scheelt dat heel wat tijd en moeite”, zegt Roeland Tegenbos, ceo van Craftzing. “Bovendien verbreed je hierdoor je bereik. Een kwart van alle mensen kampt met een beperking, hier rekening mee houden kan bedrijven een kwart meer klanten en inkomsten opleveren.”

Ons land staat met haar 94,2 procent op de 7de plaats van de 18 onderzochte landen. Hongarije zet de slechtste score neer met 96,3 procent van de websites die faalt. Noorwegen is met 87,7 procent de beste van de klas. “Er kan eigenlijk niet gesproken worden over ‘best presterende’ landen, alleen over de ‘minst slechte’, want eigenlijk heeft geen enkel Europees land een acceptabel toegankelijkheidsniveau”, zegt Tegenbos. “Organisaties in Europese landen zijn verre van klaar als de European Accessibility Act volgend jaar van kracht gaat. Vanuit Craftzing durven we dan ook te pleiten voor een strenge maatregel: beboet bedrijven voor digitale uitsluiting. Dit is volgens ons nodig om bedrijven aan te moedigen om het juiste te doen: bouwen aan een digitale samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.”