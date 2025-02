Vlaamse overheid zet Week van de Gastleraar in de kijker 

De Vlaamse overheid en Acerta Consult zetten van 3 tot 7 februari een week lang hun schouders onder de allereerste Week van de Gastleraar. Het initiatief maakt werknemers, werkgevers en zelfstandigen, maar ook gepensioneerden en studenten, warm om enkele uren per week les te geven.

Op maandag 3 februari 2025 gaven de Vlaamse overheid en Acerta Consult samen met Studio Brussel-presentatoren het startschot van de allereerste ‘Week van de Gastleraar’. Gastleraar worden, dat is de mogelijkheid die sinds vorig schooljaar bestaat voor mensen van buiten het onderwijs om aan de slag te gaan op de klasvloerGastleraren geven les in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs via het bestaande statuut van gastleraar. Het doel is eenvoudig: meer leerkrachten voor de klas krijgen.

Zeker interesse

Uit nieuw onderzoek van Acerta Consult blijkt dat ruim 1 op de 3 zelfstandigen en ruim 4 op de 10 werkgevers en werknemers interesse hebben om via het flexibele statuut tijdelijk voor de klas te staan. “Gastleraren brengen unieke kennis mee vanuit de praktijk naar het klaslokaal. Dat is een verrijking voor de leerlingen en een boost voor de onderwijskwaliteit. We willen mensen die de stap overwegen, aanmoedigen en hen een warm onthaal geven in de school”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir

Scholen en kandidaat-gastleraars kunnen zich aanmelden op de website www.gastleraar.be. Het platform combineert vragen van scholen met het aanbod aan kandidaten. .

Een prachtig full circle moment

Michèle Cuvelier, presentatrice bij Studio Brussel, zet tijdens de Week van de Gastleraar mee haar schouders onder het project: “Toen ik de vraag kreeg om les te geven, samen met andere Studio Brussel-presentatoren, zei ik meteen verrukt ‘ja’. Ik heb altijd gehouden van leren. School betekent voor mij snoepen van allerlei onderwerpen en van nieuwe werelden. Sommige leraren blijven me dan ook mijn leven lang bij omdat ze je zó goed in die onderwerpen en werelden kunnen meenemen. Ze prikkelen, ze vragen iets van je, maar ze geven evenveel terug. Dat is van onschatbare waarde in het pad dat je later aflegt tijdens het leven. Engels was altijd één van mijn lievelingsvakken, want een andere taal opent écht een nieuwe wereld! Dat vak nu eens mogen geven op de school waar ik zelf voor het eerst Engelse les kreeg, voelt als een prachtig full circle moment.”

Enkele uren per week voor de klas staan is het populairst

Zelfstandigen die het idee van gastleraar genegen zijn, zijn het meest gewonnen voor een invulling met enkele uren lesgeven per week. Ook bij de werknemers en werkgevers scoort die optie het best. Eén of twee vaste dagen per week lesgeven vinden zij eveneens een optie. Deeltijds gastleraar zijn krijgt meer bijval dan een korte periode fulltime voor de klas staan.

Kijken we naar het enthousiasme onder de verschillende werknemersstatuten, dan zien we dat ambtenaren het meest enthousiast blijken. Ruim 1 op 4 onder hen is zeer geïnteresseerd in het gastleraarschap. Bij arbeiders en bedienden gaat het om 17% met een grote interesse.

Jongeren inspireren

Waarom mensen zo positief staan tegenover het idee van gastleraar, is bij werknemers en zelfstandigen gelijk. Zij willen vooral jongeren inspireren, een maatschappelijke bijdrage leveren, een extra uitdaging aangaan. Werkgevers zien hierin een kans om reclame te maken voor hun vakgebied of voor zichzelf als werkgever. Een kans ook om de competenties van hun medewerkers te versterken, en ook werkgevers hopen via die weg jongeren te inspireren. ​

Potentieel verzilveren

Zuhal Demir, minister van Onderwijs: “Mensen zoeken vaak zin en betekenis in het werk dat ze doen. Lesgeven is een ideale weg om die impact en betekenis te ervaren: je geeft letterlijk je kennis door aan de volgende generaties. Toch kan de stap naar het onderwijs groot zijn, en daarom bestaat dus het flexibele statuut van gastleraar. Als gastleraar kun je je carrière combineren met het mooie beroep van leraar. Gastleraren brengen unieke kennis mee vanuit de praktijk naar het klaslokaal. Dat is een verrijking voor de leerlingen en een boost voor de onderwijskwaliteit. We willen mensen die de stap overwegen, aanmoedigen en hen een warm onthaal geven in de school.” ​