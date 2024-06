Waarom kneedt mijn kat?

Iedereen die een kat heeft, kent het typische gedrag van de soort: het ‘kneden’ of ‘trappelen’ met de voorpootjes op een deken, een kussen of zomaar op het baasje. Maar waarom doet de poes dat?



Dat kneden is een natuurlijk gedrag van kittens die bij hun moeder zogen: door de voorpootjes om de beurt rond de tepel van de kat te drukken, stimuleert de kitten de melkproductie en krijgt hij dus meer te drinken. Maar dat is niet alles. Door de buik van mama te kneden, voelt het kleintje zich dichter bij haar: het tactiele contact versterkt de band tussen de moeder en de kitten.

“Het is alsof ze de gelukkige tijd van het zogen bij de mama herbeleven”

Waarom blijft dat gedrag bij een volwassen kat bestaan, als het bedoeld is om melkproductie te bevorderen? De kitten voelde zich zo veilig en tevreden toen hij zoog, dat het kneden een soort van weemoed is naar die zalige momenten. We noemen dat ‘neotenie’, het aanhouden op volwassen leeftijd van een kinderlijk gedrag dat zijn oorspronkelijke reden verloren heeft. Dat verklaart waarom een kat zo geconcentreerd en rustig lijkt wanneer ze kneedt. En ook waarom sommige dieren gaan sabbelen aan de stof waarop ze kneden. Het is echt alsof ze de gelukkige tijd van het zogen bij hun mama herbeleven.

En wanneer een kat op haar baasje kneedt, is dat een teken dat ze haar of hem bijna even belangrijk vindt als haar moeder. Het is dus een teken van liefde, van een diepe gehechtheid. De poes voelt zich goed bij jou. Neem het haar dus niet kwalijk als ze je soms met haar klauwtjes pijn doet … ●