Zorgwonen in de tuin

Dichtbij wonen om zorg te verlenen maar ook voldoende apart om ieders privacy te vrijwaren. Die oplossing bieden mobiele zorgwoningen in je tuin. Hoe interessant is dat?



Noem het geen container want dat is de hedendaagse mobiele zorgwoning al lang niet meer. Ze doet eerder denken aan een knusse vakantiebungalow waar veel functies op een beperkt aantal vierkante meter werden samengebracht. Sinds de regelgeving rond zorgwoningen in Vlaanderen werd aangepast en versoepeld, enkele jaren terug, duiken ze steeds vaker op in achtertuinen. Waarop moet je precies letten wanneer je dit van plan bent?

Zulke zorgwoningen worden meestal in de tuin van bestaande woningen geplaatst, binnen een straal van 30 meter van de hoofdwoning en op minimum één meter van de perceelsgrens. De grootte varieert van 32 tot maximaal 50 m² wat overeenstemt met een klein appartement. Ook voor de hoogte (max. 3,5 m) gelden er regels maar om zo’n huis te installeren zijn dan weer geen complexe vergunnings-aanvragen meer nodig. Je moet het simpelweg officieel melden aan je gemeente en eens dat bevestigd is, ben je voor drie jaar in orde. Die termijn kan eenmalig met drie jaar verlengd worden. Wil je de zorg-woning langer houden dan zes jaar, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Een zorgwoning is bedoeld voor maximum twee 65-plussers of zorgbehoevende volwassenen. Aan je fiscaal statuut of eventuele rechten op sociale voordelen verandert zorgwonen niets.

Woonzekerheid

“In de praktijk heeft de overheid de keuze voor deze zorgwoningen aanzienlijk vergemakkelijkt, al zijn lang nog niet alle gemeentebesturen vertrouwd met het concept. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan het echt niet geweigerd worden en je hebt bij mobiel zorg-wonen wel degelijk woonzekerheid, ook na 6 jaar”, benadrukt Pieter Van Overwalle, zaakvoerder van House of Steel, dat met zijn staalmodules een van de grootste zorgwoningbouwers van het land is. Zij construeren verschillende modellen die volledig afgewerkt worden in een atelier, inclusief de keuken en badkamer. “De grondwerken en de plaatsing in de tuin waarbij ook elektriciteits- en waterleidingen worden aangesloten, gebeurt in één dag tijd, waarna je er meteen kan intrekken. Qua verbruik zijn de woningen bijna vergelijkbaar met passiefhuizen.” De prijs van een zorgwoning start vanaf 90.000 euro en kan oplopen tot 150.000 euro. De meeste producenten bieden ook formules aan van huren of huurkopen.

Bemoeien

Nu haar chronisch zieke vader weduwnaar is geworden en op meer dan een uur rijden woont, overwegen Marie en Lars een mobiele zorgwoning. “We willen zoveel mogelijk zijn zelfstandigheid stimuleren en zeker niet betuttelen maar er tegelijk zijn wanneer dat nodig is of als zijn ziekte van Parkinson verergert. Er is al gesproken over elkaars grenzen bewaken en hoe we het klaarspelen om ons niet te veel te bemoeien, dus dat zit al goed. Maar door papa in onze tuin te hebben, zouden zowel hij als wij zoveel geruster zijn.”

Dat zorgwonen ook in omgekeerde vorm kan, is een trend die Pieter Van Overwalle de jongste jaren steeds vaker opmerkt. “Daarbij trekken niet de ouders maar een van de kinderen naar een zorgwoning in de achtertuin. Ook dat kan. En komt er later gezinsuitbreiding, dan kan er altijd geruild worden.”

Meer info: omgeving.vlaanderen.be/nl/zorgwonen-zonder-zorgen