“Ik keek niet meer in de spiegel. Een kaal hoofd wou ik niet zien!”

Acht jaar geleden ging Marilou voor haar jaarlijkse controle bij de gynaecoloog. Ze verwachtte een routinebezoek, maar kreeg het onverwachte nieuws dat ze borstkanker had. Voor haar was dat een donderslag bij heldere hemel.

Het allerergste? Mijn haar verliezen!

Na de borstkankerdiagnose werd Marilou’s leven volledig stilgezet. Ze onderging een operatie, 33 bestralingen en een zware chemokuur. Het was een intensieve periode, waarin ze vooral moe en futloos werd. Praten over haar ziekte deed ze liever niet. Wanneer ze ging wandelen met vrienden of buren, zei ze meteen: “Ik heb borstkanker, maar ik wil er niet over praten.” Toch had ze de behoefte om haar verhaal en alle bijbehorende angsten en twijfels te delen.

“Het allerergste vond ik het verlies van mijn haar,” vertelt Marilou. Ze nam haar kapster direct in vertrouwen, en die kwam naar haar toe om haar haar af te scheren. “Dat was een heel moeilijk en emotioneel moment voor mij.” Het kale hoofd was een harde confrontatie, en Marilou vermeed de spiegel. Ook naar haar kleinkinderen toe wilde ze niet ‘de oma zonder haar’ zijn. Daarom droeg ze altijd een pruik, zowel overdag als ’s nachts.

Na de behandelingen begon haar haar gelukkig weer te groeien, maar het zag er anders uit. “Ik kreeg ineens kroeshaar en het werd ook grijs,” zegt Marilou. Maar ook in die fase kon ze opnieuw rekenen op de steun en het advies van haar kapper.

Kijk hier mee naar het verhaal van Marilou:

Acht jaar geleden kreeg Marilou de diagnose kanker. Vorig jaar moest haar dochter Kim dezelfde strijd aangaan. Zo heeft Marilou van dichtbij ervaren hoe kankeronderzoek in de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet. “Gelukkig zijn specialisten veel verder in kankerbehandelingen dan vroeger,” zegt ze. Dankzij deze vooruitgang had haar dochter minder bestralingen nodig. Marilou hoopt dat betere bewustwording, preventie en opsporing de overlevingskansen voor alle kankers alleen maar zullen vergroten. Ze beseft hoe essentieel goed onderzoek is voor betere behandelingen. “Het is zo belangrijk dat mensen doneren, op welke manier dan ook. Er komen steeds meer kankers bij, en daarom is meer onderzoek noodzakelijk om behandelingen nog effectiever te maken.”

Marilou gelooft dan ook sterk in initiatieven zoals coupe merci. “Hoe mooi zou het zijn als we allemaal een steentje kunnen bijdragen?”

Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker is een onafhankelijke nationale organisatie die al 100 jaar een vooraanstaande rol speelt in de kankerbestrijding in België. Naast preventie en screening ondersteunen ze ook mensen met kanker en hun naasten. Hun voornaamste missie is financiering van het kankeronderzoek.