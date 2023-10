FORESTIA – Avonturen midden in het bos

Forestia biedt twee grote activiteiten en voldoet dan ook aan de verwachtingen van het hele gezin. Kom voor een onvergetelijke dag met familie en vrienden. In het dierenpark kan je kennis maken met een dertigtal diersoorten. Het domein van meer dan 40 hectare vlakte en bos herbergt zo’n driehonderd dieren. Het avontuurpark

werd opgericht in 2007. Maak een wandeling door het bos via een avontuurlijk parcours: 11 klimroutes in de bomen, meer dan 100 hindernissen voor klein en groot, sportief of niet (voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen van alle leeftijden) en twee sensationele kabelbanen (120m)! En dan is er nog de Forest’bar, de resto-bar in het hart

van het woud (open voor bezoekers in het seizoen en voor iedereen op donderdag, vrijdag en zaterdagavond) en het grote speelplein…

PRAKTISCH

Rue du Parc 1 – 4910 Theux

www.forestia.be/nl

alternatieve route GPS: Rue du Pied de la Fagne, 4910 Theux

hello@forestia.be

+32 (0)87 54 10 75.

JOUW VOORDEEL:

€ 2 korting op het standaardtarief (dierenpark en/ of avontuurpark) of op een abonnement. Het dierenpark is heel het jaar open.