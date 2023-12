3 duurzame cadeautips

Immateriële cadeaus, furoshiki, lootje trekken... Tal van organisaties moedigen je aan om tijdens de feestdagen milieuvriendelijke pakjes uit te wisselen.

Verantwoord consumeren betekent minder en beter consumeren, in de wetenschap dat wat je koopt er wel degelijk toe doet. Milieuorganisaties pakken uit met ideeën voor duurzame cadeaus tijdens de feestdagen, om zo de impact op het milieu te helpen verminderen. Hier alvast drie originele suggesties voor de vele geschenken onder de kerstboom.

Trek lootjes

Ongeveer een op de vijf volwassenen in ons land zegt al ongewenste of onnodige cadeaus te hebben ontvangen, stipt het Wereld Natuur Fonds (WWF) aan. Door te kiezen voor geschenken van betere kwaliteit en in kleinere hoeveelheden draag je je steentje bij om verspilling tegen te gaan en tegelijk geef je ook minder uit. De organisatie raadt daarom aan om met vrienden of familie lootjes te trekken. In plaats van voor iedereen een klein, vaak nutteloos geschenk te kopen, focus je je op één persoon en krijg je zelf ook maar één cadeau terug.

De klassieke manier, waarbij je de namen van elke deelnemer op een papiertje schrijft en ze samen in een zak of hoed stopt, is iedereen welbekend. Maar daar bestaan ook online tools voor, met bijkomende troeven. Zoals de website drawnames.be. Die virtuele trekking biedt een aantal interessante opties waarmee je de uitkomst wat kan sturen, zoals uitsluiten dat partners elkaars namen trekken of vermijden dat je dezelfde persoon trekt als het jaar voordien.

De kunst van furoshiki

Greenpeace promoot dan weer de kunst van furoshiki, een Japanse traditie om voorwerpen in een eenvoudige lap stof te wikkelen en gebruik te maken van verschillende knooptechnieken. Dankzij deze methode is het mogelijk om snel een unieke verpakking te creeëren. De ontvanger van je cadeau kan deze lapjes stof bewaren en opnieuw gebruiken naar wens. Het doel is natuurlijk minder verpakkingsafval. Er zijn ook veel manieren om furoshiki te personaliseren, bijvoorbeeld door oude wegenkaarten te hergebruiken, covers van het favoriete tijdschrift van de ontvanger in de verpakking te verwerken, of kindertekeningen. Of zelfs een oude trui voor furoshiki aan te wenden.

Het doel is uiteraard om de afvalberg aan cadeaupapier te verminderen.

Immaterieel, maat niet immatuur

Het netwerk van milieubewegingen Friends of the Earth pleit voor immateriële cadeaus voor de feestdagen. Je schenkt niet langer een object, maar een ervaring, een dienst, een abonnement of een mooie kans. Voor cultuurliefhebbers kan dit een concertkaartje zijn of een bezoek aan een tentoonstelling. Of je biedt een cursus of workshop aan die overeenstemt met de interesses van de ontvanger, zoals een cursus koken, dans, fotografie... Over wat die juist gaat, maakt echt niet uit. Immateriële geschenken worden vaak gewaardeerd omdat ze je onvergetelijke ervaringen bezorgen, inspelen op persoonlijke interesses en de verspilling van materialen verminderen.