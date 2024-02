3 vragen over outplacement

Een ontslag komt hard aan. En een nieuwe job komt niet uit de lucht vallen. Professionele begeleiding bij je zoektocht kan helpen.

Outplacementbegeleiding bij een ontslag is een geheel van psychologische begeleiding, sollicitatietraining, analyse van de sterktes en zwaktes van de werknemer, administratieve hulp bij het invullen van papieren… In opdracht van je werkgever word je, individueel of in groep, door een externe specialist begeleid bij het zoeken naar ander werk of bij je start als zelfstandige.

1. Telt je leeftijd?

Dat hangt ervan af. In 2014 werd het recht op outplacement veralgemeend naar alle werknemers uit de privé-en publieke sector, ongeacht hun leeftijd, die worden ontslagen (niet om dringende reden) met een opzeggingstermijn of opzegvergoeding van minstens 30 weken. Dit geldt vandaag als het algemene stelsel. Maar ben je 45 of ouder, minstens één jaar ononderbroken in dienst van je werkgever in de privé en kom je niet aan 30 weken, dan krijg je vandaag ook outplacementbegeleiding, behalve bij ontslag om dringende reden of als je met pensioen kan gaan. Dit wordt het specifieke stelsel genoemd. Beide systemen bestaan naast elkaar en verschillen hier en daar.

2. Betaal je die begeleiding zelf?

In het algemene stelsel mag jouw werkgever je opzegvergoeding verminderen met vier weken loon. Het doet er niet toe of je het outplacementaanbod aanvaardt of niet. Je herwint echter je recht op dit loon als hij je geen outplacementbegeleiding aanbiedt, een aanbod doet dat niet overeenkomt met wat de wet voorschrijft, of als hij dat aanbod niet daadwerkelijk uitoefent. Het bedrag van de vier weken loon moet niet exact overeenkomen met de waarde van het outplacement. Je werkgever mag geen vier weken loon aftrekken als je medisch niet geschikt bent om outplacement te volgen. En ook in het specifieke stelsel worden geen vier weken loon afgetrokken.

3. Wat gebeurt er als je outplacement weigert?

In tegenstelling tot wat het geval is bij het specifieke outplacementstelsel voor werknemers van 45 jaar en ouder is er geen sanctie voorzien voor de werknemer die het outplacementaanbod van zijn werkgever weigert. De RVA heeft uitdrukkelijk bevestigd dat de sanctie voorzien in artikel 51 van het werkloosheidbesluit (tijdelijke uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen) enkel van toepassing is op het specifieke outplacementstelsel. (Bron: Securex)