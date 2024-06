Aanvragen voor loopbaanonderbreking weldra verplicht elektronisch

Vanaf 1 juli 2024 zullen de aanvragen om uitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof verplicht elektronisch moeten worden ingediend bij de RVA. De verplichte online indiening komt er voor alle sectoren, behalve voor het onderwijs waar de verplichting ingaat vanaf 1 oktober 2024.

Wil je een loopbaanonderbreking (openbare sector), thematisch verlof (openbare sector of privésector) of tijdskrediet (privésector), dan moet je een kennisgeving doen bij je werkgever of de overheid waar je werkt en een aanvraag bij de RVA.

Het eerste heeft te maken met de organisatie op je werk. Je moet je werkgever of overheid schriftelijk verwittigen van je plannen om je prestaties te onderbreken of te verminderen. Hoe lang op voorhand je dat moet doen hangt af van het aantal werknemers in je bedrijf. Zijn dat er 20 of minder, dan moet je 6 maanden op voorhand je kennisgeving doen. Zijn dat er meer dan 20, dan moet je dat 3 maanden op voorhand doen. Je vindt de voorwaarden op www.rva.be.

Wil je een uitkering voor de dagen dat je niet werkt, dan moet je een aanvraag doen bij de RVA. Bij een landingsbaan valt het ‘recht om je prestaties te verminderen met één vijfde of de helft’ en ‘het recht op een uitkering’ niet noodzakelijk samen. Vanaf 55 jaar kan je een landingsbaan aanvragen, pas vanaf 60 jaar heb je recht op een uitkering.

Jouw werkgever vult zijn deel van de aanvraag voor de RVA in, jij vult jouw deel in.

Elektronische aanvraag om uitkeringen

De RVA meldt hetvolgende: “Een aanvraag online indienen bij de RVA is al zo’n tien jaar mogelijk, maar niet voor alle sectoren en niet voor alle types aanvragen. Daar komt nu verandering in. Binnenkort zal iedereen de mogelijkheid hebben om zijn aanvraag online in te dienen en dit ook verplicht moeten doen. De voordelen zijn enorm: geen fouten meer bij het overnemen van gegevens, geen aangetekende brief meer, geen papierverspilling, een snellere behandeling, enzovoort.”

Om iedereen de mogelijkheid te geven de online toepassing te leren kennen, voorziet de RVA in een algemene overgangsperiode van 3 maanden. Voor de werknemers die problemen hebben met het gebruik van de toepassing, aanvaardt de RVA nog tot 1 oktober 2024 aanvragen op papier.

Voor de specifieke sector van het onderwijs loopt de overgangsperiode tot eind december 2024.

In enkele klikken Een online aanvraag indienen bij de RVA: 1. De werknemer brengt de werkgever op de hoogte 2. De werkgever vult zijn deel van de aanvraag in via de portaalsite van de Sociale Zekerheid. 3. Daarna is het aan de werknemer om zijn deel in te vullen via de toepassing Break@work 4. De werknemer krijgt de beslissing van de RVA in de e-Box.

Meer hulp nodig?

Heb je een vraag of een probleem bij het invullen, raadpleeg dan de handleiding en instructiefilmpjes op de RVA-website. Lukt het toch niet om de aanvraag online in te vullen, neem dan contact op met het contactcenter van de RVA op 02/515.44.44. Je kan er een afspraak maken met een digicoach in één van de RVA-kantoren om de aanvraag samen in te vullen.

Aangezien de werkgever een deel van de aanvraag moet invullen, kan het handig zijn om de aanvraag samen in te vullen en meteen in te dienen bij de RVA.

Nuttige links en instructievideo’s: rva.be/breakatwork