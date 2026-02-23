De Budgetwijzer van online bouwplatform Livios toont opvallende resultaten over de Belg en zijn budgetinschatting voor bouw- en renovatieprojecten.

Zwembad, keuken, zonnepanelen of totaalrenovatie: Livios analyseerde twee jaar lang welke budgetten Belgen klaarzetten voor woning- en tuinprojecten. De conclusie: de bereidheid om te investeren is groot, maar de kosten worden opvallend vaak onderschat. “In alle types projecten zien we hetzelfde: de plannen zijn ambitieus, maar het voorziene budget is vaak te optimistisch,” zegt hoofdredacteur Heleen Neels.

Tuin

Wie vandaag geld in de tuin steekt, pakt het vaker ambitieus aan. Zwembaden zijn daarbij een opvallende uitschieter. Livios analyseerde data van meer dan 2.400 tuinprojecten: slechts 5% van de woningbezitters denkt aan een zwembad, maar net die kleine groep trekt de grootste budgetten uit. Zo voorziet 43% van de zwembadplanners een bedrag tussen 25.000 en 50.000 euro.

“De tuin is veranderd van een luxe naar een noodzakelijke plek om op adem te komen”, zegt tuinarchitect Jeamie Hendrickx. “Mensen willen buiten vandaag hetzelfde comfort als binnen — en kiezen er bewust voor om daarin te investeren.”

De opvallendste conclusies – Zwembad: bij 43% van de zwembadplanners blijft het voorziene budget steken op maximaal 50.000 euro — het stevigste tuinbudget van allemaal.

– Keuken: de meeste Belgen zetten de grens op 25.000 euro, terwijl keukens op maat vaak een hogere prijs hebben.

– Energie: zonnepanelen zijn doorgaans correct ingeschat (5.000–10.000 euro), maar bij warmtepompen is de budgettering geregeld te optimistisch.

– Totaalrenovatie: 60% van de Vlamingen rekent op minder dan 150.000 euro, al ligt de eindfactuur bij totaalrenovaties vaak hoger.

Energie

Zonnepanelen en warmtepompen zijn vandaag de meest geplande energie-ingrepen. Bij zonnepanelen lijkt het budget meestal realistisch: de grootste groep gezinnen voorziet 5.000 tot 10.000 euro (41% in Vlaanderen, 42% in Wallonië).

Bij warmtepompen wordt vaker te laag gemikt. 45% van de Vlamingen en 50% van de Walen houdt het eveneens op 5.000 tot 10.000 euro, maar dat is in veel situaties onvoldoende. “Voor een toekomstgerichte installatie kom je al snel uit tussen 10.000 en 25.000 euro,” zegt Heleen Neels. “Warmtepompen worden vaker onderschat dan zonnepanelen.”

Volgens Johan De Cuyper (Climafed, Belgische federatie van klimaattechnoligieën) blijft het wel een verstandige investering: “Zeker nu de btw op warmtepompen sinds 1 januari voor alle woningen 6% is.”

Renovatie

Totaalrenovaties blijken het vaakst een realitycheck. De meerderheid denkt het budget onder controle te houden: 60% van de Vlamingen en bijna 70% van de Walen mikt op minder dan 150.000 euro. In de praktijk blijkt dat optimistisch: in Vlaanderen komt 41% van de renovaties effectief boven die drempel uit.

“Voor een totaalrenovatie die klaar is voor de energie-uitdagingen van vandaag, moet je rekenen op 1.600 tot 2.000 euro per m²,” zegt architect Evy Waegeneire (NAV). “Bij een klassieke gezinswoning tikt dat snel aan tot ongeveer 300.000 euro, exclusief btw en studiekosten.”

Dat budget wordt bovendien mee omhooggeduwd door de renovatieplicht in Vlaanderen. Caroline Deiteren van Embuild Vlaanderen benadrukt dat die verplichting weliswaar hogere investeringen vraagt, maar ook resulteert in meer wooncomfort en een hogere woningwaarde.