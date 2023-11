Black Friday: verkwansel je rechten niet!

Vrijdag 24 november is het weer Black Friday, de grote jaarlijkse koopjesactie. Voor velen dé gelegenheid om een goede slag te slaan. Maar is dat echt zo en behoud je dezelfde rechten en voordelen als bij je dagelijkse aankopen, vooral als je online koopt? Vijf vragen en antwoorden scheppen duidelijkheid.

Een nieuwe wasmachine, een hoogwaardige tv of sinterklaas- of kerstcadeaus... op Black Friday proberen heel wat consumenten het koopje van het jaar te vinden. Toch stel je jezelf best enkele vragen voor je toehapt.

1. Doe ik echt een goede zaak?

Op Black Friday zijn hoge kortingen gangbaar, soms tot meer dan 80 %. Stel jezelf de vraag of dat niet te mooi is om waar te zijn. Zijn er extra kosten? Weet je wat de oorspronkelijke prijs was?

Houd er ook rekening mee dat een kortingsadvertentie realistisch en niet misleidend moet zijn. Je moet een reëel voordeel hebben ten opzichte van een “referentieprijs”, d.w.z. de laagste prijs die werd aangerekend tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de toepassing van de prijsvermindering. Die referentieprijs moet ook worden vermeld!

De referentieprijs moet bovendien per verkoopkanaal of per verkooptechniek worden bepaald. Met andere woorden, de referentieprijs voor een bepaald product, van toepassing in de fysieke verkoopruimte van de onderneming, kan verschillen van de referentieprijs voor hetzelfde product in bijvoorbeeld de webshop van dezelfde onderneming. Vergelijk dus!

2. Is de verkoper betrouwbaar?

Bij online shoppen is het belangrijk om een aantal goede reflexen aan te nemen en jezelf de juiste vragen te stellen, vooral als je te maken hebt met een webshop die je niet kent.

Controleer dus of hij veilig is en of je de identiteit van de verkoper kunt achterhalen. Hoe zit het met de reputatie van de webshop? Zijn er verkoopsvoorwaarden? Controleer dat alles voordat je de aankoop doet.

3. Ik heb een foute aankoop gedaan … kan ik hem annuleren?

Ja... voor zover je de aankoop deed op afstand en bij een verkoper in de Europese Unie.

Wanneer je iets koopt in een fysieke winkel, ben je definitief gebonden en kun je niet terugkomen op je beslissing, tenzij de verkoper akkoord gaat.

Aankopen die je op afstand deed (internet, Click & Collect ...) in de Europese Unie mag je daarentegen herroepen en dat gedurende 14 dagen vanaf het moment dat je het product ontvangen hebt.

4. Valt mijn aankoop onder garantie?

Ja... op voorwaarde dat hij gekocht is van een verkoper in de Europese Unie.

De wettelijke garantie is ook van toepassing op producten die online worden gekocht tijdens Black Friday of bij elke andere promotieactie (solden ...). Gedurende twee jaar is je aankoop dus gedekt mocht hij niet conform zijn. Let op, bij problemen moet je je altijd wenden tot de eindverkoper en niet tot de fabrikant. Denk daaraan bij de aankoop!

5. Bij wie kan ik terecht in geval van een geschil?

Bij problemen met een aankoop (niet-conform product, panne, geen levering, niet-aangegeven kosten ...), kunnen verschillende organisaties je helpen, afhankelijk van de locatie van de verkoper.

Als de verkoper in België is gevestigd: Doe een beroep op de Consumentenombudsdienst: die treedt op als tussenpersoon en probeert een oplossing te vinden voor je geschil met de verkoper. Houd er rekening mee dat een ”.be” site niet garandeert dat het om een Belgische site gaat. Lees de algemene voorwaarden op de website.

Doe een beroep op de Consumentenombudsdienst: die treedt op als tussenpersoon en probeert een oplossing te vinden voor je geschil met de verkoper. Houd er rekening mee dat een ”.be” site niet garandeert dat het om een Belgische site gaat. Lees de algemene voorwaarden op de website. Als de verkoper zich in het buitenland bevindt, maar binnen de Europese Unie: Het Europees Centrum voor de Consument helpt je in dat geval om je probleem op te lossen.

Het Europees Centrum voor de Consument helpt je in dat geval om je probleem op te lossen. Als de verkoper buiten de Europese Unie is gevestigd: Dan ben je niet beschermd door de Europese regelgeving en moet je vertrouwen op de goodwill van de verkoper. Denk daaraan vooraleer je je slag slaat!

Meld in ieder geval misleidende of oneerlijke praktijken aan de FOD Economie via het Meldpunt.

Bron: FOD Economie