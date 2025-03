Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een moment om stil te staan bij de ‘genderkloof’ die er nog altijd heerst op de arbeidsmarkt. Recent onderzoek van Ugent focust op de vraag: “Hoe bepaalt kinderen krijgen onze carrière?”

Zaterdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Hoewel de afgelopen decennia belangrijke stappen zijn gezet, blijven er ongelijkheden bestaan tussen vrouwen en mannen. Ook op de arbeidsmarkt.

Over de loonkloof en de pensioenkloof die daar het gevolg van is, is al veel gezegd en geschreven. Vrouwen werken vaak in sectoren met lagere lonen. Een lager loon geeft later een lager wettelijk pensioen (eerste pijler). Veel werknemers bouwen ook een aanvullend pensioen (tweede pijler) op bij hun werkgever, maar de bedragen daarvan verschillen enorm. Verder werken vrouwen vaker deeltijds dan mannen, waardoor ze ook maar een deeltijds pensioen ontvangen. Of ze onderbreken hun carrières, waardoor ze aan minder loopbaanjaren komen om hun pensioen op te bouwen.

Deeltijds werken en onderbroken carrières heeft vaak met moederschap te maken.

Claudia Goldin kreeg in 2023 de Nobelprijs Economie omdat ze blootlegde dat in moderne, Westerse economieën de achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt haast altijd met hun moederschap te maken heeft.

Impact van kinderen op lonen

UGent deed recent onderzoek naar de vraag welke invloed kinderen krijgen heeft op de loopbaan. Onderzoekers stelden een aantal vragen aan moeders en vaders zelf.

“Wat deed hun ouderschap met hun carrièrekansen? En met de keuzes die ze zelf maakten? “Deze gloednieuwe cijfers worden vervolgens gekoppeld aan recent peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek rond het topic in velden als arbeidseconomie, personeelspsychologie en arbeidsgeneeskunde.

Dit zijn hun voornaamste bevindingen:

37% van de vrouwen denkt dat moeders in het algemeen minder promotiekansen krijgen.

Gevraagd naar hun eigen ervaringen, geven moeders evenwel aan vooral zelf andere keuzes te maken in hun carrière sinds ze kinderen hebben. Concreet: 29% van de werkende moeders geeft aan zelf minder voor promoties te gaan sinds ze kinderen hebben, tegenover 14% van de werkende moeders die aangeven minder promotiekansen te krijgen.

Vaders rapporteren globaal duidelijk minder vaak een negatieve impact van hun ouderschap op hun carrière. Slechts 3% van de werkende vaders geeft aan minder promotiekansen te krijgen sinds ze kinderen hebben.

Op dit website http://ugent.be/ugentatwork vind je de volledige ‘Policy brief’ “Hoe bepaalt kinderen krijgen onze carrière