Vanaf midden 2024 mag elke Belg één keer van familienaam veranderen.

Vandaag bestaat er geen recht om je familienaam te laten veranderen. Je kan het wel vragen, maar enkel in specifieke gevallen en je moet een complexe procedure doorlopen bij de FOD Justitie. Iedere aanvraag tot naamsverandering wordt individueel onderzocht. Je moet ernstige motieven kunnen inroepen. Bijvoorbeeld: jouw naam is objectief lastig om dragen of hij roept een kwalijke associatie op – zo vroeg een aantal mensen die Dutroux heetten een naamsverandering aan. De aangevraagde naam mag niet tot verwarring leiden en mag jezelf of iemand anders niet schaden.

Je familienaam veranderen is vandaag dus geen recht, maar een gunst die bij koninklijk besluit wordt toegestaan. Je moet afwachten of je verzoek al dan niet wordt ingewilligd.

1.120 personen hebben in 2022 gevraagd om van familienaam te veranderen.

Daar wilden parlementsleden Stefaan Van Hecke (Groen) en Claire Hugon (Ecolo) verandering in brengen. Hun wetsvoorstel om elke Belg het recht te geven één keer van familienaam te veranderen werd intussen goedgekeurd, maar zal pas midden 2024 in werking treden. Het moet dan wel gaan om de familienaam van een ouder of een combinatie van de namen van de ouders. De wet komt tegemoet aan mensen die de naam van een van hun ouders niet meer willen dragen en daar goede redenen voor hebben. Bijvoorbeeld omdat ze hun vader nooit hebben gekend, geen contact meer hebben met de ouder van wie ze de familienaam dragen of omdat ze door die ouder mishandeld geweest zijn. “De wetgeving over de verandering van familienamen moet mee met zijn tijd”, aldus de indieners van het voorstel. Concreet zal je bij een ambtenaar van de burgerlijke stand van je gemeente een verzoek kunnen indienen om eenmalig je familienaam te wijzigen. Je hoeft dus geen procedure meer te starten bij het ministerie van Justitie, waardoor de procedure volgens het wetsvoorstel korter én goedkoper wordt.