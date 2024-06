De Loire, zoveel meer dan kastelen!

Wie de Loire zegt, denkt onvermijdelijk aan kastelen. Dat klopt, maar de Franse streek telt nog heel wat andere pareltjes! Wij deden vijf unieke excursies.

Chenonceau, het ‘brugkasteel’

Bezoek het prachtige Château de Chenonceau, waarvan het silhouet majestueus weerspiegeld wordt in de Cher (nee, niet de Loire) en de zwaluwen rond de torens dansen. Het kasteel is na Versailles en Chambord het drukst bezochte van Frankrijk. Het is het enige ter wereld met een ingebouwde brug, de Ponte Vecchio van de Loirevallei! Het staat ook bekend als het ‘Château des Dames’: in 1513 superviseerde Katherine Briçonnet de bouwwerkzaamheden en later werd het verfraaid door Diane de Poitiers, de maîtresse van koning Hendrik II die ook de brug liet bouwen. Koningin Catharina de’ Médici gaf dan weer de opdracht voor de twee verfijnde galerijen die de rivier overspannen. Dit juweel van de renaissance is ook uniek in Europa vanwege het bloemenatelier. “We doen aan ‘slow flower’ door met bloemen uit onze eigen tuin van meer dan een hectare de negentien vertrekken van het monument te versieren. Het zijn de seizoenen en het weer die onze creativiteit sturen. Alles in het kasteel is een harmonie van kleuren”, zo vertelt Jean-François Boucher, floraal scenograaf en Meilleur Ouvrier de France.

Tip: voor liefhebbers van bloemkunst worden ter plaatse bloemenworkshops georganiseerd.



Tuindorp Chédigny

Wil je veel rozenpracht zien, ga dan naar het dorp dat als eerste in Frankrijk het label Jardin remarquable kreeg (sinds 2013). Al slenterend door de vredige straten van Chédigny begrijp je meteen waarom. In 2000 liet de voormalige burgemeester in zijn dorp van 550 inwoners duizend rozenstruiken van 350 variëteiten langs de voetpaden planten. Ze klimmen langs de gevels omhoog, worden in mooie vormen gesnoeid, met bloemen die prachtig in boeketten hangen ... Terwijl de vogels zingen en de bijen zoemen, heb je zin om je neus in de witte, roze en violette bloemen te begraven en de verschillende geuren op te snuiven. Ook interessant is het apothekersplein en de moestuin met vergeten groenten in de Jardin du curé. Er hangt een zeer bijzondere sfeer in dit charmante dorp, dat zich heeft omgetoverd tot een weelderige tuin!

Tip: je kunt hier cursussen rozen snoeien volgen en tijdens het laatste weekend van mei is er het Rozenfestival.



Cité royale van Loches

De renaissancekastelen floreerden in de Loirevallei, maar middeleeuwse steden zijn zeldzamer in de streek. Laat daarom Loches niet links liggen, voor een bezoek aan de Cité royale. In het koninklijk kasteel wandel je door de kamer waar Jeanne d’Arc in 1429 Karel VII kwam overtuigen om zich in Reims te laten kronen. Ook de liefdesaffaire van Karel VII met zijn favoriete maîtresse, de mooie Agnès Sorel, vond plaats in dit decor. In de 15de eeuw breidden Karel VIII en Lodewijk XII de versterkte stad uit. Beiden waren echtgenoten van koningin Anne van Bretagne, die een oratorium liet bouwen in flamboyante gotische stijl. Wauw! De imposante donjon (11de eeuw) is een van de bestbewaarde in Europa. Met zijn hoog niveau van comfort (verlichting, open haarden, latrines ...) is het een juweel van de kasteelarchitectuur uit die tijd. Hier werden hooggeplaatsten vastgehouden. De graffiti op de muren zijn getuigenissen van gevangenen uit diverse tijdperken.



In de Cité royale in Loches overtuigde Jeanne d’Arc koning Karel VII om zich in Reims te laten kronen.

Tip: het sterrenrestaurant ‘Arbore & Sens’ biedt een verfijnd lokaal menu, bijvoorbeeld wortelen die tien dagen in miso zijn gemarineerd en dan op de Japanse grill worden gelegd. Basic? Nee, een heerlijk en apart signatuurgerecht!



Picknicken op het water

Je kunt deze streek natuurlijk niet verlaten zonder de Loire van dichtbij te zien. Ga aan boord van een traditionele platbodem voor een proeverij bij zonsondergang. Enthousiaste vrijwilligers van de vereniging Les Bateliers des Vents d’Galerne verwelkomen je aan boord voor een originele boottocht. Onderweg, ver van alles, wordt het anker uitgegooid voor een picknick. Op het menu: een degustatie van wijnen uit de Loirestreek, zoals de Bourgueil, en andere lokale producten zoals rillettes en konijnenpaté. Tijdens deze culinaire reis op het water, langs flora en fauna, vertelt de kapitein ons over de gouden eeuw van de scheepvaart en het goederentransport op de Loire (18de en 19de eeuw), die eindigde met de komst van de spoorweg ...

Tip: de vrijwilligersvereniging organiseert ook wandelingen Découvertes et nature en avondboottochtjes Loire en chansons.



Ontdek een grotwijnkelder

De Loirevallei bekleedt de derde plaats in Frankrijk wat betreft de productie van AOP-wijnen (beschermde herkomst). Ga zeker eens een kijkje nemen in de grotwijnkelders onder de wijngaarden! Vergezeld door een wijnbouwer van het Domaine de la Noiraie dalen we af in een onopvallende tunnel tussen de wijnstokken. Die leidt ons 25 meter diep, naar een indrukwekkend labyrint van onderaardse gangen, uitgegraven in een oude tufsteengroeve. Deze rondleiding kent natuurlijk een mooie apotheose met een gezellige proeverij van witte, rosé en rode wijn!

Tip: Terug boven, op de grotwijnkelder, loopt een informatiepad La double vie du coteau (5 km), dat de wijngaarden van Benais doorkruist. ●