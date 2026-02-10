Elke week laten we ons licht schijnen op wat er zoal beweegt in het Belgische cultuurlandschap en nemen we jullie graag mee naar interessante expo’s, muziekvoorstellingen, films, series en zoveel meer.

1. Expo: Herontdek de Zenne

Duik via de indrukwekkende licht- en geluidsinstallatie van Romain Tardy en Coline Cornélis in het verleden én de toekomst van de Zenne, een vaak verborgen rivier. In de ondergrond van het Brusselse riolenmuseum, waar de Zenne wel zichtbaar is, beleef je een zintuiglijke ervaring waarin geschiedenis, kunst en wetenschap samenkomen. Leuk om weten is dat live milieugegevens uit het Flowbru -netwerk (zoals debiet, temperatuur, zuurgraad, zuurstof, enz.) de licht- en klankinstallatie rechtstreeks aansturen. Dat maakt de veranderlijke aard van de Zenne visueel zichtbaar.

Praktisch: Back on Senne in het Riolenmuseum Brussel, vanaf 7/2

2. Immersieve expo: Door de ogen van Dali

De wondere wereld van de Spaanse surrealistische kunstenaar Salvador Dali krijgt een verlenging. Dalí Cybernetics op de site Oud Sint-Jan laat je via vele interactieve elementen op een andere manier proeven van het uitgebreide oeuvre van de meester. De Immersive Room presenteert een halfuur lang dynamische kunst waarbij serene momenten en opzwepende scènes elkaar afwisselen. Hét hoogtepunt van deze expo is zonder twijfel Metaverse, een digitale wereld waar je vaart op een schip doorheen de vreemde landschappen die Dali creëerde. Je lijkt er mee te bewegen door een unieke droomwereld.

Praktisch: Dalí Cybernetics op de site Oud Sint-Jan, verlengd tot 19 april

3. Film: Zondag de Negenste. Anders kijken naar dementie

Filmposter: Zondag de negenste

Josse De Pauw en Peter Van den Begin kruipen in de huid van twee broers, Horst en Franz. De oudste, Horst, lijdt aan dementie en verblijft in een woonzorgcentrum. Daar komt de jongste hem na 30 jaar weer opzoeken in de hoop een erfenis op te strijken. Ook de oude liefde van Horst duikt opnieuw op en tracht verloren tijd in te halen.

Regisseur Kat Steppe trok voor de opnames naar een echt woonzorgcentrum waar de bewoners als figuranten meespelen in de film. Zondag de Negenste vervlecht op een unieke, ontroerende en vaak ook humoristische manier de herinneringen van beide broers. Zo toont deze ingetogen film hoe zorgen voor elkaar misschien de meest wezenlijke vorm van menselijkheid is. Frank Lammers (Ferry uit Undercover) tekent voor een geweldige bijrol als de geriater in het woonzorgcentrum.

Praktisch: Vanaf 11 februari in de zalen. In het volgende nummer van Plus Magazine lees je een uitgebreid interview met hoofdrolspeler Peter Van den Begin.

4. Expo: Diepe duik in stukje Antwerpse geschiedenis

Prachtige werken in de prentenkabinetten van het KMSKA. © Fille Roelants

In het KMSKA kan je je verdiepen in het wonderlijke verhaal van de Antwerpse citadel. Dit 16de eeuwse fort bepaalde lange tijd het uitzicht van het Antwerpse Zuid en wordt aan de hand van prenten, schilderijen, kaarten en archeologische foto’s weer tot leven gewekt. De beruchte hertog van Alva bouwde deze dwangburcht. Die heeft er een bloedige maar wat vergeten geschiedenis opzitten van opbouw, afbraak en herstel. Uiteindelijk ging het fort finaal tegen de grond op de plek waar vandaag het museum zelf staat. Als boeiende zijsprong bij deze expo wordt de wereld van de vroegere kwakzalverij uit de doeken gedaan. Televisiefiguur én hypochonder Pedro Elias, zelf van Spaanse origine, maakte een humoristische podcast bij deze hele historie.

Praktisch: De val van Alva’s citadel. Beeld en herinnering in turbulente tijden loopt van 6 februari tot en met 17 mei in de prentenkabinetten van het KMSKA. De podcast De Antwerpse Citadel, Blaasstenen, en Kwakzalvers met Pedro Elias is vanaf 4 februari gratis te beluisteren op Spotify, Youtube en de KMSKA-app.

5. Concert: Weense pareltjes

Liefhebbers van Weense operettemuziek, lichte opera-aria’s en musical kunnen binnenkort hun hart ophalen aan een weekend vol pareltjes. Je hoeft er niet voor naar Wenen af te zakken. De Internationale Robert Stolz Club België tekent immers voor een mooi en gevarieerd programma in de Blauwe Zaal van de Singel. Een groot orkest onder leiding van Helmut Lotti’s dirigent André Walschaerts, het Arenbergkoor aangevuld met internationale solisten en het ballet van Linda Baclaine brengen een dubbelconcert op hoog niveau, helemaal in de stijl van de Oostenrijkse componist Robert Stolz.

Praktisch: Grüsse aus Wien 2026, concertweekend op 21 en 22 februari in de Singel