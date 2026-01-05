Recept driekoningentaart op diverse manieren

Tradities zijn er om in ere te houden. Eén van die tradities wil dat er op 6 januari driekoningentaart wordt gegeten. Toch verschilt deze taart van streek tot streek. Naast het meest gekende recept voegen we ook enkele variaties toe.

Met Driekoningen wordt driekoningentaart gegeten en wie de boon heeft, mag de kroon dragen. Een vaste traditie die niet alleen bij ons geldt, maar in heel wat landen. In Spanje heeft men de roscón de reyes, die in Catalonië tortell wordt genoemd, in Portugal de bolo rei, in Frankrijk la galette des rois, in Griekenland noemt men deze taart vassilopita, in Bulgarije banitsa en in het zuiden van de Verenigde Staten eet men op 6 januari king cake.

In onze contreien is de driekoningentaart klassiek een bladerdeeggebak met frangipanevulling. Maar dat is niet overal het geval.

De klassieke driekoningentaart

Ingrediënten

2 kant-en-klare rollen bladerdeeg

125 g zachte boter

125 g amandelpoeder

125 g kristalsuiker

2 hele eieren

1 eigeel

1 boon

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200° C. Meng in een kom het amandelpoeder, de suiker, de boter. Klop vervolgens één voor één de eieren onder het mengsel tot je een smeuïge gladde massa bekomt.

Strooi een beetje bloem in een ronde taartvorm met een diameter van 24 cm. Snijd uit een vel bladerdeeg een cirkel met dezelfde afmeting. Leg deze in de taartvorm en prik enkele gaatjes in het deeg.

Schep de frangipanevulling die je net bereidde in het midden van het deeg en duw de boon erin.

Klop de eierdooier los met een scheutje water. bestrijk de rand (ongeveer 1,5 cm) van het vel bladerdeeg ermee.

Snij een iets kleinere cirkel uit het tweede vel bladerdeeg en leg dat bovenop de frangipanevulling. Bestrijk ook de rand van de bovenste deeglaag met het losgeklopte eigeel. Sluit de taart door de rand van de onderste laag deeg eroverheen te plooien en druk de randen aan.

Maak een gaatje in het midden van het deeg, zodat de lucht kan ontsnappen. Bestrijk het hele oppervlak met de rest van de eierdooier.

Zet de taart gedurende een kwartier in een voorverwarmde oven van 200-220° C. Verlaag de oventemperatuur tot 175° C en laat de taart nog een twintigtal minuten verder bakken.

De Provençaalse brioche des rois

Ingrediënten

130 g zachte boter

60 g poedersuiker

2 zakjes vanillesuiker

200 g geconfijt fruit

500 g tarwebloem

5 eigelen

1 koffielepel oranjebloesemaroma

20 g verse bakkersgist

3 koffielepels grove suikerkorrels

zeste van een sinaasappel

een boon

Bereiding

Los de gist op in een half glas lauw water. Doe de bloem in een mengkom en maak in het midden een kuiltje. Doe in dat kuiltje 4 eigelen. Voeg de poedersuiker en vanillesuiker toe.

Brokkel nu de boter er in kleine stukjes bij. Maak vochtig met de gist. Meng met de hand en kneed het deeg tot een consistente massa.

Voeg de zeste van de sinaasappel en het oranjebloesemaroma toe. Kneed opnieuw. Steek de boon in het deeg en maak van het deeg een bol die je 6 uur laat rusten op een koele plek.

Verwarm de oven voor op 200°C. Maak van het deeg een lange dikke worst en vorm zo een cirkel (zoals een grote donut). Leg het deeg op een met bloem bestrooide bakplaat en smeer het in met het resterende eigeel dat je hebt losgeklopt met een beetje water.

Versier het deeg bovenaan met het geconfijte fruit en duw het fruit een beetje in het deeg. Laat gedurende 25 tot 30 minuten bakken in een oven op 200°C. Strooi er de grove suiker overheen.

De Spaanse roscón de reyes

Ingrediënten

400 g bloem

4 eieren

100 g boter

100 g suiker

1 theelepel gist

OE liter melk

zeste van een citroen

gekonfijt fruit

een boon

Bereiding

Los het gist op in een scheutje melk. Voeg daar vervolgens een kwart van de bloem bij. Meng het geheel goed en vorm een bol zacht deeg. Bedek het met een theedoek en laat het ongeveer 2 uur rijzen totdat het twee keer zo groot is geworden.

Voeg intussen in een andere kom volgende ingrediënten samen: de resterende bloem, 3 eieren, de suiker, de overgebleven melk, de boter en de citroenzeste. Dit geheel moet goed gekneed worden, totdat een compact deeg is ontstaan.

Vervolgens worden de 2 degen samengevoegd, goed gekneed en afgedekt. Het deeg moet nu op een warme plaats opnieuw ongeveer 2 uur rijzen.

Daarna wordt het deeg opnieuw gekneed en wordt het op een met bloem bestoven bakplaat geplaatst. Duw de boon in het deeg en geef het deeg de karakteristieke wielvorm. Breng nu het gekonfijte fruit aan. Bestrijk daarna het geheel met eigeel.

Tot slot wordt het nog besprenkeld met glazuur (papje van poedersuiker en water). Doe de roscón vervolgens 20 minuten in de oven, voorverwarmd op160ºC.

Creoolse driekoningentaart

Ingrediënten

2 kant-en-klare rollen bladerdeeg

40 g peperkoek in kleine blokjes

1 banaan in schijfjes

15 g geraspte kokos

35 g amandelpoeder

50 g suiker

50 g zachte boter

2 eieren

1 soeplepel witte rum

1 boon

Bereiding