Er hangt weer een geurtje in Plantentuin Meise

Bezoekers van Plantentuin Meise worden opnieuw getrakteerd op het spektakel van een bloeiende reuzenaronskelk! De ‘bloem’ is opengegaan op 6 augustus ’s middags en meet een flinke 217 centimeter.

De reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum), algemeen bekend als ‘stinkbloem’ of ‘penisbloem’, is een zeldzame soort die enkel in de tropische bossen van Sumatra in het wild voortkomt. Een titaan die ook zijn naam eer aan doet, want hij heeft de grootste bloeiwijze ter wereld! Het geur- en kleurspektakel duurt slechts 48 tot 72 uur. Deze uitzonderlijke gebeurtenis is dan ook een gelegenheid om meer mensen bewust te maken van de bedreigingen voor deze plantensoort.

De reuzenaronskelk is enkel in het wild te vinden in Sumatra, waar hij groeit in het tropische regenwoud. Daar bloeit hij tussen oktober en maart, tijdens het regenseizoen. De plant wordt beschouwd als de grootste ‘bloem’ ter wereld. Helaas verdwijnt het tropisch regenwoud steeds sneller en sneller.... In 2023 verdween er op aarde 3,7 miljoen hectare primair tropisch regenwoud, wat gelijk staat aan 10 voetbalvelden per minuut. De reuzenaronskelk is een van de planten die hierdoor met uitsterven in het wild wordt bedreigd; grote delen van zijn boshabitat worden gekapt voor hout en om plaats te maken voor palmolieplantages. Botanische tuinen, waaronder Plantentuin Meise, spelen daarom een cruciale rol in het behoud van deze bedreigde plant.

Vakmansschap

Plantentuin Meise zag in 2008 zijn eerste reuzenaronskelk bloeien, die in slechts een paar dagen meer dan 8.000 bezoekers trok. Sindsdien kwamen er achttien reuzenaronskelken in bloei, die telkens grote aantallen bezoekers trokken.

Een reuzenaronskelk in bloei krijgen, blijft een zeldzaamheid. Dankzij het vakmanschap van de tuiniers, bezit Plantentuin Meise ondertussen al vijf gezonde volwassen exemplaren in de collectie. Hiervan komen er elk jaar één of meerdere afwisselend in bloei, wat geen evidentie is. Enkel met de juiste temperatuur, luchtvochtigheid en voeding kom je tot dit mooie resultaat.

In 2017 bloeiden twee exemplaren bijna tegelijkertijd. Zo kond Plantentuin Meise een bestuivingsexperiment uitvoeren met stuifmeel van een van de twee aronskelken en stuifmeel van een exemplaar uit de Plantentuin van Gent. De collectie werd daardoor uitgebreid met een vijftigtal nakomelingen.

In totaal werden al meer dan veertig planten aan elf botanische tuinen in Europa. weggeschonken. Een van de zaailingen van 2017 bloeide vorig jaar voor de eerste keer in de botanische tuin van Nancy.