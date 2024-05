Kleurenfeest in de bloembak

Aan potten en bloembakken geen gebrek in de handel. Maar hoe kies je het juiste model en hoe zorg je ervoor dat de bloemen er feestelijk in gedijen?

Bij het kiezen van een bloembak komen een aantal praktische zaken kijken. Zo is een goede afwatering noodzakelijk. Te veel vocht kan de wortels doen rotten. Kijk dus na of de pot of bak een gat in de bodem heeft en of je eventueel zelf gaten kunt boren. Je kan ook best bepaalde materialen en kleuren vermijden als je de bloemen in volle zon wil plaatsen. Een (zwarte) metalen bloembak bijvoorbeeld zal warmte opslorpen en zo de wortels stuk branden.

Misschien nog belangrijker is de keuze van de potgrond. Die moet het water goed doorlaten en tegelijk voldoende vocht en voedingsstoffen vasthouden. In de meeste gevallen zal universele potgrond van goede kwaliteit prima dienst doen. Kijk wel na of die grond al meststoffen bevat en, zo ja, wat de werkingsduur ervan is. Tijdens die duur mag je die grond geen extra voeding geven. Tegenwoordig vind je in de handel potgrond met zogenaamde waterkristallen. Dat zijn wateropslorpende polymeerkorrels die honderd keer hun gewicht aan water kunnen vasthouden om dat vocht daarna langzaam weer prijs te geven. Ze voorkomen uitdroging in de lente en de zomer en je hoeft niet langer dagelijks water te geven. In de herfst en winter zijn deze waterkristallen niet geschikt.

Wat de bemesting betreft, zijn meststaafjes die hun voeding langzaam vrijgeven een makkelijke oplossing. Sommige merken combineren de meststof met een systemisch insecticide dat aantasting door bladluizen, schildluizen, witte vliegjes en dergelijke tegengaat.

En waar in de bak plaats je de plantjes? Als de bak tegen een muur of een raam komt te staan, moet je de hoogste planten altijd achteraan plaatsen en vooraan ruimte laten voor de kleinere. Komt de bloembak ergens in het midden te staan dan plaats je de hoogste plant in het midden van de bak. Trek bij het planten de wortels wat uit elkaar om de groei ervan te vergemakkelijken. Plant de wortelkluit niet te diep, maar bedek hem net genoeg voor een goed contact tussen de wortels en de potgrond. Verwijder ook geregeld verwelkte bloemen en blaadjes om nieuwe bloei te stimuleren.