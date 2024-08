Laat je (ver)Leiden: 4 tips voor een gezonde citytrip

Zorg dragen voor jezelf: dat is ook af en toe een geweldige citytrip plannen. En dat doe je nergens beter dan in het Nederlandse Leiden, Stad van Ontdekkingen. Je legt er je fysieke en mentale gezondheid namelijk uitstekend in de watten.

Met de trein pendel je in amper twee uren naar Leiden. Daardoor kom je er aan met een verse dosis energie. Naar inspiratie hoef je ook niet ver te zoeken: VVV Leiden, het toeristisch infokantoor, bevindt zich vlakbij het station.

1. Trek actief door de binnenstad

Ook het historisch centrum van Leiden ligt op wandelafstand van het station. Je kuiert er langs sfeervolle grachten en schattige hofjes. En flaneert er dwars door het groene Singelpark. En dat in alle rust, want de binnenstad is grotendeels autovrij. Trek je er liever niet in je eentje op uit? Doe dan beroep op een gids of laat de uitgestippelde wandelroutes je door de stad voeren. Daarmee duik je bijvoorbeeld in het leven van meesterschilder Rembrandt van Rijn.

Bootjes en Broodjes

Wist je dat je het centrum ook vanop het water kunt verkennen? Bij Bootjes en Broodjes en Rondvaart Leiden boek je een rondvaart over de grachten. Zonder het milieu te vervuilen! De rederijen varen namelijk met elektrische sloepen. Bootjes en Broodjes biedt zelfs een luncharrangement aan met vers brood van een lokale bakker.

2. Snuif de zilte zeelucht op

Wie met de fiets door Leiden zoeft, trapt in amper 20 minuten naar de idyllische duinen van Katwijk aan Zee en Wassenaar. Via de Duin & Zeeroute cruise je rechtstreeks vanuit het Leidse centrum naar het strand. En dat over gloednieuwe, veilige snelfietspaden. Eenmaal aangekomen trek je bijvoorbeeld door duingebied Meijendel. Dat behoort tot het Nationaal Park Hollandse Duinen en heeft een oppervlakte van maar liefst 450 km². Of wat dacht je van een yogasessie op het strand? Instructeur Jan laat je kennismaken met Saswitha Yoga, een klassieke yogasoort waarbij je de yogahoudingen rustig opbouwt.

© VVV Katwijk

Enkele praktische tips:

– Bracht je geen eigen fiets mee? Huur dan een (elektrische) tweewieler via Easyfiets.

– Terug in Leiden parkeer je je stalen ros het best in de bewaakte fietsenstallingen bij de Waag of in het station.

3. Schuif aan een gezonde tafel

Van al dat wandelen en fietsen, krijg je ongetwijfeld honger. Die honger stil je bij Blossom by KP. Alle gerechten op de kaart zijn gezond en lekker. Zo kookt de chef zoveel mogelijk met biologische seizoensproducten. Bovendien kan je van elk gerecht een veganistische versie bestellen. Ook Floor’s Coffee & Brunch Bar houdt uitstekend rekening met dieetwensen en allergieën. De menukaart staat boordevol glutenvrije vlees-, vis- en vega(n)gerechten. Net buiten het centrum klop je dan weer aan bij LAB071. Hier spelen groenten de hoofdrol op tafel.

© Floor’s Coffee & Brunch Bar

Roer je liever zelf in de potten? In de Leidse polders scoor je talloze verrukkelijke streekproducten. Zo biedt hoevewinkel Oogst verse producten van lokale boeren en ondernemers aan. Trakteer jezelf bijvoorbeeld zeker op een stuk authentieke Leidse kaas. Voeg ook Brouwerij Pronck aan je citytrip toe. Daar brouw je je eigen bier tijdens een leerrijke workshop. Eerder zin in een stuk vis uit Katwijk? Op de vele Leidse markten koop je verrukkelijke, kraakverse Noordzeevis.

4. Stimuleer je hersenen met een portie wetenschap

De Stad van Ontdekkingen, zo wordt Leiden ook genoemd. Terecht, want er werden heel wat waardevolle ontdekkingen gedaan. En die stimuleren je hersenen vandaag nog altijd. Je breidt je kennis bijvoorbeeld uit in Bio Science Park, dat exact 40 jaar bestaat en bekend is als de grootste life science & health cluster van Nederland. Dat Leiden een echte wetenschapsstad is, merk je ook langs de Science Route. Deze wandelroute toont je 28 opmerkelijke locaties waar wetenschappelijke en historische ontdekkingen werden gedaan. De route is gratis verkrijgbaar bij VVV Leiden.