Op avontuur naar de onbekende pareltjes van Noordoost-Thailand

Vergeet de gekende clichés over Thailand. In Isaan, het afgelegen noordoosten van het land van de glimlach, leiden onbetreden paden je ver weg van de toeristische drukte naar fabelachtige Khmertempels, intrigerende regenwouden, een magische rivierdelta en een oprecht vriendelijke bevolking.

Vanuit de hoofdstad Bangkok trekken we via de snelweg naar het 80 km verder gelegen Khao Yai, het eerste nationaal park van het land. Op eigen houtje wandelen is niet langer toegelaten omdat de aanbevolen routes vaak doorkruist worden door dierenpaden. Voor we de jungle intrekken, smeren we niet alleen elk stukje huid in met Deet (muggen!) maar krijgen we tevens plastic hoezen over onze schoenen die tot aan de knieën reiken, als bescherming tegen bloedzuigers.

Met ruim 300 Aziatische olifanten en een rist aan andere spectaculaire fauna zoals gibbons, makaken, tijgers, wilde buffels en Aziatische zwarte beren is Khao Yai een ruraal paradijs met een onwaarschijnlijke biodiversiteit. Zo start onze tocht in dichtbegroeid tropisch regenwoud. De ranger die ons begeleidt maakt intussen het overwoekerde pad vrij en houdt regelmatig halt om ons merkwaardige insecten, gekke termietenconstructies, eetbare varens of knuffelende bomen te tonen. De natuur ademt hier straffe verhalen terwijl de opeenvolging van doordringende geuren en bizarre dierengeluiden de belevenis nog intenser maken.

Een ‘meet & greet’ met die grote fauna zit er tijdens onze dagtocht en de nachtelijke safari jammer genoeg niet in. De moessons, die hier tijdens de zomer stevige regengordijnen laten neerkletteren, schrikken hen wellicht af. Allemaal behalve de brutale makaken, die nieuwsgierig zelf op onze bus afstappen. Wel wild, maar allesbehalve mensenschuw.

Verrassende Kmer-cultuur

Ook cultuurliefhebbers komen in Noordoost Thailand uitgebreid aan hun trekken. Verspreid over het zuidelijk deel vind je hier uitstekend bewaarde restanten van één van Aziës rijkste en meest fascinerende beschavingen, het Khmer koninkrijk. Phimai is de grootste van Thailand, Phanom Rung de mooiste en Muang Tam de meest romantische van de spectaculaire Khmer tempels die vrij recent opnieuw in ere werden hersteld. Net als het veel bekendere Angkor Wat in Cambodja waren ook deze drie lange tijd vergeten en overwoekerd door de natuur.

Muang Tam

Terwijl je bij ander erfgoed van dit internationaal topniveau urenlang mag aanschuiven kan je deze tempelcomplexen in alle rust bezoeken. Religies blijken hier al even fluïde als verdraagzaam. Oorspronkelijk opgericht als hindoe heiligdom werden ze nadien omgevormd tot boeddhistische gebedsplekken. De symboliek en de vele mythen van goden en koningen spatten van de zandstenen sculpturen. Hoe ontwikkeld de bouwers eeuwen terug al waren blijkt uit tal van ingenieuze ingrepen. Zo werden de 15 poorten van de op een vulkaan gebouwde Phanom Rung tempel zo geplaatst dat je tijdens het Thaise nieuwjaar door allemaal tegelijk de zonsopgang kan zien. Niet alleen van astronomie waren ze op de hoogte, ook aan mentaal welzijn werd al gedacht. Heel wat trappen van bijgebouwen zijn bewust smal ontworpen om je te dwingen kleine voorzichtige stapjes te nemen en zo te onthaasten.

Magische Mekong

Net op tijd voor een fabuleuze zonsondergang arriveren we bij in Khongjiam, de meest oostelijke punt van Thailand. In geen tijd valt de duisternis in en verraadt alleen het geluid van snelstromend water de krachtige Mekong die hier voorbij raast. De moesson die zoals elke avond op de afspraak is, lijkt hier een soort pauzeknop in te drukken die de hele natuur tot een kletsnatte stilstand brengt terwijl je alleen maar met verstomming deze oerkracht kan ondergaan. Een magisch zenmomentje.

Aan de overzijde van de brede rivier floreert de groene jungle van buurland Laos en kilometerslang vormt de Mekong de natuurlijke grens tussen beide landen. In de laaggelegen gebieden rondom kleurt de vruchtbare aarde felrood en gedijen rijstvelden en plantages van de cassaveplant, de basis van het populaire tapioca. Het uitzicht op de kolkende rivier waar longtail bootjes van lokale vissers op zoek gaan naar de vangst van de dag, is overal adembenemend.

Wat meer stroomopwaarts, in het Pha Taem national park kan je natuur en cultuur ook combineren op deze prehistorische vindplaats met gedetailleerde rotstekeningen.

Artisanaal katoen

In dit deel van het land is de bevolking nog trouw aan tradities. Naast ambachtelijke zijde-en zilverateliers levert ook de katoenteelt prachtige stukken op. In Tohsang cotton village bewerken vrouwen uit de vlakbijgelegen dorpen de ruwe katoen tot kleurrijke creaties. Dit project werd speciaal opgericht om die tradities te bewaren en tegelijk een inkomen te bieden aan de armste families. Elke stap van het proces gebeurt ter plekke, met natuurlijke kleurstoffen en volgens de oude productiemethoden. Dat levert zowel hippe creaties, traditionele gewaden als originele tie-dye prints op. Je kan hier terecht voor workshops en demonstraties maar het meest bijzondere is het welkomstritueel waarna we met een warm gevoel weer verder kunnen.

