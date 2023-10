Saint-Hubert, waar de jachthoorns schallen

Saint-Hubert, gelegen in het hart van de Belgische Ardennen en de internationale hoofdstad van de jachthoorn, kan bogen op een prestigieus verleden. De stad ontleent haar naam aan de jager Hubert, die, volgens de legende, oog in oog stond met een hert dat helemaal omgeven was door licht, met Christus aan het kruis in zijn gewei. Voor Hubert de aanzet om zich te bekeren.

Hubert of Hubertus werd uiteindelijk bisschop van Tongeren-Maastricht in de 8e eeuw. Amper 16 jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard. Vanaf dan werd Hubertus beschouwd als de genezer van hondsdolheid. Zijn lichaam werd in de 9e eeuw overgebracht van Luik naar de basiliek die onderdeel was van het klooster dat omstreeks 700 werd gesticht op de plaats die toen Andage werd genoemd. Duizenden pelgrims kwamen naar Andage om zijn relieken te vereren en het klooster groeide uit tot een gerenommeerd religieus, intellectueel en artistiek centrum.

In de 12e eeuw veranderde de naam Andage in Saint-Hubert. En hoewel de relieken van de heilige verdwenen toen de Franse hugenoten in 4568 de abdij plunderden, bleven de jagers gefascineerd door hun held.

Saint-Hubert wordt nog elk jaar gevierd op 3 november, de dag van zijn heiligverklaring. Tijdens de plechtige mis weerklinkt het indrukwekkende geluid van hoornblazers.

Ook het eerste weekend van september verwelkomen de ‘Borquins’, zoals de inwoners van Saint-Hubert worden genoemd (bewoners van een “bourg”= kleine stad), heel wat toeristen voor het Feest van de Jacht en de grote historische optocht.

De prachtige basiliek van Saint-Hubert

Saint-Hubert dankt zijn uitstraling aan de voormalige Benedictijner abdij die van deze plaats een welvarend marktstadje maakte waar ambachtslui, handelaars, landbouwers en kunstenaars goed hun brood verdienden.

De majestueuze basiliek getuigde van de economische en politieke invloed van de abdij. Ze werd meerdere keren heropgebouwd door o.a. de abten Nicolas de Malaise en Celestin de Jongh. Haar laatste redding in 1808 dankte de kerk aan notabelen uit de stad en aan de bisschop van Namen. In 1927 werd de abdijkerk verheven tot basiliek door paus Pius XI. Dit gebeurde naar aanleiding van de 1200e gedenkdag van de dood van St.-Hubert in 727.

De basiliek herbergt een aantal kunstschatten die verband houden met de verering van St. Hubertus, zoals een aantal schilderijen, en het houtsnijwerk van het koorgestoelte, waarop onder andere de bekering van Hubertus wordt afgebeeld en zijn wijding tot bisschop door paus Sergius I. In de kerk kan je ook een altaar van de H. Hubertus bewonderen, dat de heilige stola bevat.

Een andere getuige van de St-Hubertus cultus is de pelgrimsboom. Deze beuk stond langs de pelgrimsroute. Bij het vellen van deze boom, ontdekte men in de stam een kruis met een hert.

Nog een verrassend fenomeen voltrekt zich tijdens de zomerzonnewending op 21 juni. Net na zonsopgang, wordt het paneel met de bekering van St-Hubert belicht door een bundel zonnestralen.

Om optimaal te genieten van dit buitengewone erfgoed, kunt u zich het beste laten begeleiden door een gids of huurt u een audiogids. En een bezoek bovenin de basiliek, in de hanenbalken, is spectaculair! Dit kan het hele jaar door na reservatie.

Place de l’Abbaye, 6870 Saint-Hubert, +32 61 61 23 88, accueil.basilique.saint-hubert@skynet.be

Museum Pierre-Joseph Redouté

Recht tegenover het voormalige huis van de kunstenaar, dat verwoest werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, eert het museum de schilder-botanicus Pierre-Joseph Redouté, die in 1759 geboren werd in Saint-Hubert en ook wel de ‘Rafaël der bloemen’ genoemd.

© WBT – Bruno Dalimonte

Het museum werd recent in een nieuw kleedje gestoken. Gelijkvloers ontdek je in een volledig nieuwe scenografie de originele portretten van de laatste drie abten van Saint-Hubert, evenals het relaas van het leven in Saint-Hubert en in Parijs van de drie gebroeders Redouté. Op de eerste verdieping herontdekt u Pierre-Joseph Redouté, zijn rozen en de rozemanie.

Van 1 september t.e.m. 3O juni ontvangt het museum geen individuele bezoekers. Het museum blijft echter op afspraak (info@museepjredoute.be) toegankelijk voor groepen van minstens 10 personen.

rue Redouté, 11, 6870 Saint-Hubert

Het wildpark van Saint-Hubert

Het wildpark van Saint-Hubert is een beschermd natuurgebied. In een prachtige bosrijke omgeving kan je verschillende wandelroutes volgen. Tijdens een wandeling in de volle natuur ontdek je het wild in de Ardennen. Afhankelijk van wanneer je naar het park komt, kan je verschillende dieren bewonderen zoals hindes, herten, hertenkalveren, reeën, everzwijnen, everjongen, vossen, kleinvee…

© WBT – Jean-Paul Remy

Het wildpark is een echte aanrader voor kinderen.

Rue Saint-Michel 125, 6870 Saint-Hubert, +32 61 25 68 17, info@rsi-sainthubert.be

Prachtige natuur

Saint-Hubert besteedt bijzondere aandacht aan het beheer van de prachtige uitgestrekte bossen. Wandelaars kunnen het wild observeren op één van de zes uitkijkposten verspreid over de bossen. Je kan die vinden door de gemarkeerde paden te volgen.

© WBT – Pierre Pauquay

Het woud van St-Hubert biedt niet minder dan 250 wandelingen, 3 bivakplaatsen en 40 rustpunten. Drie grote trekpaden doorkruisen het prachtige gebied: de Transardennaise, de Rijn-Maasroute en het ‘Valleien van Ourthe & Laval’-pad.

© WBT – Jean-Paul Remy

Mirwart, een authentiek Ardens dorp

Op 11 km van Saint-Hubert ligt Mirwart, een van de Mooiste Dorpjes van Wallonië. Het dorp, volledig omgeven door bossen, is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Aan weerszijden van de hoofdstraat staan twee gebouwen tegenover elkaar: de neogotische kerk van Saint-Roch, bescheiden maar trots, en het imposante maar stille kasteel.

Het kasteel, dat nu geklasseerd is, werd in de Middeleeuwen gebouwd op een rotsachtige uitloper. De geschiedenis is spectaculair: de oorsprong gaat terug tot de 8e eeuw. De vele hooggeplaatste eigenaars hebben ervoor gezorgd dat het een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Nederland. Het werd vele malen beschadigd door oorlogen en revoluties, maar werd altijd weer herbouwd en verbeterd.

© WBT – Jean-Paul Remy

Vlakbij de kerk toont het standbeeld van de “Semeur” (Zaaier), de weg naar de oude boerderijen die zich langs de hoofdstraat bevinden. Zij hebben hun voorouderlijke kenmerken behouden: vakwerk, oude stenen en oude bakstenen vormen een zeer charmant geheel. Onderaan het dorp stroomt de Lhomme, een vredige en kronkelende waterloop.

Op een boogscheut van het dorp, ligt in een steile vallei een stukje groen genesteld, dat de omweg meer dan waard is: het provinciaal domein van Mirwart.

© WBT – Jean-Paul Remy

De 35 vijvers die u er zal ontdekken, herbergen een kwekerij van de fario of beekforel, de inheemse soort die de rivieren uit de regio moet herbevolken met vis.

De vijvers liggen verspreid over een mooi woud, waar je de rijkdom van de flora kan ontdekken. Of misschien komt je wel langs een van de vele resten van het verleden van Mirwart, zoals de hoogoven van Marsolle, een getuige uit de pre-industriële periode of de ijskelder uit de 19de eeuw, die uitgehouwen werd in een heuvelflank en nu vandaag dienst doet als onderkomen voor vleermuizen tijdens hun winterslaap.

Vanuit de viskwekerij vertrekken 4 bewegwijzerde wandelingen:

Promenade du Parc: 4,2 km

Promenade du Marsoult: 5 km

Promenade de la Glacière: 5 km

Promenade du Vieux Moulin: 12 km

Een brochure met deze wandelingen kan je ter plaatse kopen voor €3.

Een didactische bijenstal, die ingericht werd om een inkijk te geven in de wereld van de bijen, moet de zogenaamde zwarte bij of “huisbij” in stand houden. De honing wordt er in de lente en zomer verzameld, naargelang de honingdrachten, en de productie is te koop.

rue du Moulin 16, 6870 Saint-Hubert, +3284366299, spt.domaine.mirwart@province.luxembourg.be

Het boekendorp Redu

Sinds Pasen 1984, toen op initiatief van Noel Anselot, de eerste markt van zeldzame en tweedehandsboeken werd gehouden, verwelkomt Redu boekenliefhebbers uit de hele wereld. De eerste boekenmarkt in 1984 was een groot succes! Enkele boekhandelaren huurden of kochten lege gebouwen om te kijken of ze het zomerseizoen konden halen. Dat lukte. Het werd een goede zomer. Er kwam een papiermaker, een boekbinder en een kalligraaf bij; het aantal eet- en drinkgelegenheden breidde zich uit. Er kwamen weer jonge gezinnen wonen. Het dorp Redu herleefde en werd het eerste boekendorp op het Europese continent.

© WBT – David Samyn

Een van de sleutels tot het succes is zeker ook de prachtige ligging. Vandaar dat men in ieder jaargetijde aangenaam kan wandelen in de straten van het dorp en in de bossen die het omringen.

© WBT – David Samyn

Vandaag de dag telt het dorp een vijftiental boekhandels die gespecialiseerd zijn in de meest uiteenlopende onderwerpen in verschillende talen : natuur, literatuur, geschiedenis, reisverhalen, muziek, archeologie, stripverhalen, kinderboeken, enz. Het hele jaar door worden diverse evenementen georganiseerd met als thema boeken: Boekenfeest, Weekend van de boekprofessional, Nacht van het Boek... evenals tentoonstellingen, stages en brocantes.

© DENYS SCHELFHAUT Mudia/DENYS SCHELFHAUT

In het hart van het boekendorp ligt het educatieve museum Mudia. Begrijpen, leren en plezier maken zijn de 3 sleutelwoorden van dit unieke kunstmuseum. Als bezoeker ga je actief op ontdekking langs een leuke, digitale en hoogtechnologische route. De video’s, interactieve borden, spelletjes en leuke tests die verspreid zijn over de 20 zalen, laten jou de kunst en haar evolutie op een andere manier bekijken...

Veronese, Brueghel, Bosch, Toulouse-Lautrec, Spilliaert, Van Dongen, Wouters, Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte, Hergé, Franquin, Geluck... Meer dan 300 meesterwerken uit Belgische en internationale privécollecties geven je een beeld van 7 eeuwen kunstgeschiedenis.