Je kan het nu al voorspellen: Thailand krijgt de komende maanden meer Vlamingen over de vloer. De reden: het recente seizoen van De Mol speelde zich af in het Land van de Glimlach. Televisieprogramma’s zijn steeds vaker een inspiratiebron voor onze vakantiebestemming.

Reistrend

Reisbureaus zien de trend al langer opduiken, maar touroperator TUI deed onlangs een enquête bij 1.100 respondenten waaruit duidelijk wordt hoe invloedrijk televisieprogramma’s wel zijn. 48% van de Vlamingen zegt zich al eens te hebben laten inspireren door televisie bij het kiezen van een vakantiebestemming. 54% van hen ging ook daadwerkelijk over tot een boeking naar hun droombestemming.

Griekenland boven

Griekenland is sowieso al een topbestemming, maar de voorbije jaren kregen Vlamingen nog meer zin om naar daar te reizen. Het land werd immers prachtig in beeld gebracht in verschillende tv-programma’s. De Mol seizoen 2020 speelde er zich af, Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis ontvangen hun gasten in een prachtige villa op het eiland Sifnos en ook de bus van Bestemming X hield er halt. Kazaltzis merkt dat er de jongste jaren meer Vlamingen op het moeilijk bereikbare Sifnos aanmeren. En ook TUI ziet de populariteit van kleine Griekse eilanden stijgen.

Populairste bestemmingen gebaseerd op tv-programma’s 1. Griekenland

2. Spanje

3. Noorwegen

4. Australië

5. Japan

6. Frankrijk

7. Thailand

8. Verenigde Staten

9. Italië

10. Vietnam

Vlaamse producties

Opvallend is dat vooral Vlaamse producties hoog scoren op de inspiratieschaal. Buitenlandse series als The White Lotus en Yellowstone doen ons ook wel eens dromen van verre reizen. Maar het zijn vooral de herkenbare presentatoren en gasten uit De Mol, Het Hoge Noorden, Reizen Waes en Sergio over de Grens die onze goesting in een land en cultuur aanwakkeren.

En we ontdekken een land nog het liefst op dezelfde manier als in het (spel)programma: als een roadtrip. Zo zou 42% kiezen voor een rondreis, 20% houdt het op een strandvakantie bij de turquoise zee die ze op televisie zagen en 23% wil de gastronomie en het erfgoed bewonderen tijdens een citytrip.

Meest inspirerende (Vlaamse) programma’s 1. De Mol

2. Sergio over de Grens

3. Vlaanderen Vakantieland

4. Reizen Waes

5. Het Hoge Noorden

6. Bestemming X

7. Expeditie Gooris

8. Viva La Feta

9. Blind Getrouwd

10. De Verhulstjes

Nog volgens de enquête van TUI is 96% van de ondervraagden die effectief een door televisie geïnspireerde reis ondernamen heel tevreden over hun vakantie. De reden daarvoor zou zijn dat de programma’s geen opgesmukt beeld van de bestemming geven, maar een eerlijk verslag van wat ze zagen en meemaakten. Daardoor hebben de reizigers niet het gevoel bedot te zijn en worden de verwachtingen die ze hadden ingelost.