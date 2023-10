Uitzonderlijk groen in Gent

Rond Gent liggen prachtige natuurgebieden, zoals natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Maar in het centrum is het toch zoeken naar een plekje groen om te verpozen.

Om dat te tackelen, ging het stadsbestuur op zoek naar privétuinen die ze konden openstellen voor iedereen. Zo kan je sinds kort wandelen in de uitzonderlijke 200 jaar oude tuin van Villa Voortman. Een rij oude arbeidershuisjes naast de tuin huisvest een zorgproject waar mensen met psychische problemen terechtkunnen. Het herenhuis – dat prachtig gerenoveerd werd, maar nog geen nieuwe bestemming kreeg – was ooit eigendom van Jules Voortman en zijn vrouw Clara, een rijke textielfamilie.

En hoewel de textielnijverheid heel belangrijk was voor Gent, is het Clara’s naam die je vandaag op Wikipedia vindt. Zij was kunstenares en een belangrijke ambassadeur van de Gentse kunstscene eind 18de tot begin 20ste eeuw. Terwijl je door de Engelse landschapstuin wandelt met eeuwenoude bomen en een vijvertje, in 1900 op doek gesteld door kunstenaar Albert Baertsoen, kom je via infoborden meer te weten over de familie Voortman en Clara.

Villa Voortman wacht op een nieuwe bestemming.

Zoek je nog meer groen in de Tolhuis-buurt? Spring dan zeker binnen in de Tuin van Kina, in 1924 ontworpen door schoolmeester Michel Thiery, volgens het toen geldende ecologische inzicht. Na WOII raakte de tuin in verval, maar sinds de jaren 80 is de schoolnatuurtuin een beschermd stadsgezicht en toegankelijk voor iedereen. Het natuurmuseum, dat via de tuin bereikbaar is, is op maat van (jonge) kinderen.