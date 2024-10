Witloof ‘forceren’

Heb je afgelopen zomer witloofplantjes opgekweekt? Dan is het nu tijd voor de volgende stap: de wortels in de kelder ‘forceren’ tot kropjes. Een woordje uitleg.

Als je vóór de zomer Brussels lof hebt gezaaid, is nu stilaan het moment gekomen om de wortels te rooien met een spitvork. Dat doe je in oktober of november: je wacht het best tot de maximumtemperatuur overdag niet meer boven de 10°C uitkomt. Wrijf met je handen zoveel mogelijk aarde van de wortels, maar was ze in geen geval, want dan gaan ze geheid rotten. Laat de mooiste en gezondste wortels twee of drie dagen drogen en snijd dan het loof 2-3 cm boven de kraag af (zo blijft het groeipunt intact). Aan de onderkant snijd je de wortel 15 cm onder diezelfde kraag af. Niet gezaaid in het voorjaar? Geen nood: je kan plantklare witloofwortels kopen in het tuincentrum of bij de boer.

Laat de wortels minstens een week rusten in een bak met vochtig zand of vochtige potgrond (max 7°C) of gewoonweg op een koele plek (1 à 2°C). Nadien ga je de wortels ‘forceren’ in de kelder: zet ze rechtop in bakken die je hebt gevuld met vochtig zand of vochtige potgrond en bewaar die bakken in het pikdonker, bij een temperatuur van 12 tot 18°C. Hoe hoger de temperatuur binnen die vork, hoe bitterder het witloof zal zijn.

Als alles goed gaat, beginnen de groeipunten 3 à 4 weken later uit te lopen. Het witloof groeit! Omdat er in de duisternis geen fotosynthese kan plaatsvinden, blijven de kropjes witgeel. Witloof oogsten doe je door het kropje net boven de kraag af te breken met de hand. Laat de wortel in de grond zitten: die zal uitlopen tot loof dat je kunt verwerken in een salade of in soep. Nog een laatste tip: om zieke planten te vermijden, doe je er goed aan de wortels zorgvuldig uit te kiezen en niet te veel te gieten. ●

Met dank aan Jean-Luc Wanzoul, leerkracht aan het Technisch Landbouwinstituut van Gembloers.