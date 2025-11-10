Tips om je orchidee in topvorm te houden

Dit zijn de zes vragen die mensen zich het vaakst stellen over deze plant met niet-alledaagse gewoonten.

Achter de term orchidee gaat een veelvoud aan soorten schuil. Daarom beperken we onze tips tot de Phalaenopsis of vlinderorchidee, de soort die het vaakst wordt verkocht en met haar mooie bloemen je huis héél lang opfleurt.

1. Waar zet ik ze neer?

Een vlinderorchidee heeft vooral licht nodig. Zet ze in de winter aan het raam. Maar haal haar daar in de zomer weg, zodat haar bladeren niet verbranden.

2. Hoeveel water geven?

Houd hiervoor de wortels in het oog. Niet voor niets worden orchideeën steeds vaker in transparante potjes verkocht. Zijn de wortels groen, dan krijgt je orchidee voldoende te drinken. Zijn ze eerder grijs, dan heeft je plant dorst. Kleuren ze bruin, dan is de toestand wellicht hopeloos.

Tip van een kenner: zijn de wortels niet groen? Dompel de plant dan met pot en al 5 tot 10 minuten onder in een emmer water, niet langer. Haal je plant er weer uit zodra de wortels weer groen zijn.

3. Wat doe ik als de bloemen verwelkt zijn?

Hier is de regel: knip de stengel deels af, met name tot net boven de eerste knoop onder de verwelkte bloem. De kruisingen die vandaag worden verkocht, bloeien immers verschillende keren na mekaar, soms zelfs gedurende jaren! Eén uitzondering: bepaalde botanische soorten, die vooral door orchideefanaten worden gekweekt, mogen nooit worden gesnoeid omdat ze veel dichter bij de oorspronkelijke, wilde variëteit aanleunen. Zij bloeien bijna continu en zijn te herkennen aan hun bloemen die bijna van plastic lijken.

4. Moet ik de luchtwortels afknippen?

Nee! Orchideeën zijn epifyten die van nature op bomen groeien. Hun luchtwortels dienen om vocht uit de lucht te halen.

5. Moet ik de plant bemesten?

Ja, geregeld wat meststof geven is nodig tijdens de lichtste maanden van het jaar. Zo stimuleer je de groei en nieuwe bloemknoppen. Gebruik meststof voor orchideeën en koop die bij voorkeur bij een orchideeënkweker of speciaalzaak.

6. Mag ik ze verpotten?

Ja, om de twee tot drie jaar. Maar de nieuwe pot mag maar een beetje groter zijn, want een orchidee staat graag wat ingesnoerd. Gebruik zeker géén potgrond, orchideeën groeien nu eenmaal niet in aarde. Ideaal is een licht en onbederfelijk mengsel van gemalen schors, veenmos en piepschuimbolletjes. Dit houdt de vochtigheid vast en er kan lucht doorheen.