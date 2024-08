Après le bonus, le « malus » pension?

Pour l’instant, il n’y a toujours pas d’accord de coalition fédérale. La « super note » du formateur Bart de Wever mentionnait notamment un système de pénalité pour la pension. De quoi s’agit-il?

Le bonus pension vient à peine d’être réintroduit… qu’il est déjà question d’un « malus » pension. Ce dernier point figurait en tout cas dans la « super note » du formateur Bart De Wever. Il s’agit d’une des mesures possibles pour réformer les pensions. Mais nous n’en sommes pas encore là, car il n’y a pas d’accord définitif sur la table. De plus, un accord de coalition doit être transposé dans la législation.

35 ans de travail effectif

À quoi correspondrait ce malus? Aujourd’hui, vous pouvez prendre une retraite anticipée (avant l’âge légal de la pension, actuellement à 65 ans, et 66 ans à partir du 1er janvier 2025) si vous remplissez des conditions d’âge et de carrière. Vous pouvez prendre votre retraite à 63 ans si vous avez travaillé durant 42 années, à 62/61 ans si vous avez 43 années de carrière et à 60 ans si vous avez 44 années de carrière.

En vertu de la réglementation actuelle, un certain nombre de périodes sont prises en compte comme « périodes de travail effectif » pour la retraite anticipée. Il s’agit notamment des congés maladie, du chômage et du crédit-temps pour les salariés. De Wever propose de restreindre le système de prépension (RCC) afin d’empêcher l’arrivée de nouveaux bénéficiaires. La « super note » indique que le montant de la pension sera corrigé par un malus pour les personnes qui prennent leur retraite à la date prévue mais qui ne peuvent pas encore justifier 35 années de travail effectif. Il s’agit donc bien de « prestations effectives de travail », car pour prendre sa retraite avant la date légale, il faut justifier plus de 35 ans de carrière.

Bonus

Le bonus qui vient d’être réintroduit est accordé à ceux qui travaillent au-delà de la date de leur départ à la retraite (légale ou anticipée). Vous pouvez l’accumuler depuis le 1er juillet 2024 et il s’applique aux pensions prenant effet au plus tôt le 1er janvier 2025.