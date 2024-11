Bonus pension: un mois de plus pour toucher 6.000€?

Pour les travailleurs en fin de carrière, chaque mois compte, et une stratégie bien pensée peut parfois faire la différence.

Dans la dernière revue de Fediplus, une association d’experts en matière de pensions, de fins de carrière, un article a attiré notre attention. Il s’intitule « Bonus pension : Toucher près de 6.000€ nets en ne travaillant qu’un petit mois de plus ? C’est possible ! » Gilles Wauters, gestionnaire de dossiers pour Fediplus, explique comment il a fait gagner à un de ses cotisants plusieurs milliers d’euros. Il explique qu’un monsieur « qui fête ses 65 ans ce 6 novembre 2024, se trouve face à une question cruciale : doit-il prendre sa pension légale dès le 1er décembre 2024, ou bien repousser cette échéance d’un mois pour optimiser ses revenus de retraite ? Après mûre réflexion, et grâce aux conseils, il opte pour la seconde option. En continuant à travailler jusqu’au 31 décembre 2024, il peut non seulement prétendre à sa pension légale au 1er janvier 2025, mais surtout bénéficier d’un bonus pension non négligeable. »

Le bonus pension est un avantage financier conçu pour encourager les travailleurs à prolonger leur activité professionnelle au-delà de l’âge de la pension légale ou anticipée. Dans le cas cité, le bénéficiaire aurait tout à fait pu prendre sa pension anticipée dès le 1er juillet 2024, après avoir accumulé 43 années de carrière. Il aurait pu aussi partir le 1er décembre, car il s’agit du mois suivant son 65e anniversaire. Mais après vérification des conditions d’octroi du bonus pension, son choix sera évident. Car en décidant de prolonger l’activité professionnelle d’un mois seulement, soit du 1er décembre au 31 décembre 2024, il va bénéficier de ce fameux bonus pension, soit 5.936 € nets.

Morale de l’histoire?

Prenez le temps d’examiner votre dossier de pension et faites-vous conseiller si nécessaire, pour ne pas passer à côté de mécanismes qui pourraient jouer en votre faveur.