Dénicher un hôtel chiens admis

En villégiature avec son chien? Certains établissements facturent jusqu’à 50 € la nuit pour un petit animal. Et s’il aboie, fait pipi sur le tapis ou ronge un pied de lit, que se passe-t-il?

Plus de la moitié des propriétaires de chiens en Belgique disent avoir rencontré des difficultés pour trouver un hôtel acceptant leur compagnon à quatre pattes.

Hôtel pet-friendly?

Ce n’est en réalité pas trop compliqué. Certes, l’offre est limitée, mais il suffit de taper «hôtel pet-friendly» suivi de la ville de votre destination dans votre moteur de recherche. Des établissements proposent même des lits spéciaux, des gamelles et des espaces spécifiques. Les annonces acceptant les animaux domestiques sont également disponibles sur les plateformes de réservation en ligne. Quant aux chaînes hôtelières, elles ont souvent une politique uniforme en la matière.

Quel prix?

Les hôteliers ont le droit d’augmenter le tarif de la chambre si vous venez avec votre animal de compagnie, et ils ne s’en privent pas. Cette pratique est généralement mentionnée dans les conditions générales de l’hôtel. Les suppléments varient de 20 à 50 € par animal et par nuit. Si vous êtes autorisé à amener deux animaux dans la chambre, la facture peut rapidement devenir salée.

Un chihuahua ou un dogue?

Même si un hôtel accepte les animaux de compagnie, il peut y avoir des restrictions. La plupart n’autorisent que les chiens et, plus rarement, les chats sous conditions. Pas question de venir avec votre lézard. Pour en revenir aux chiens, des limites de poids sont fréquemment imposées. Si un hôtel n’accepte que ceux de moins de 10 kilos et que vous arrivez avec un berger allemand, cela devrait compromettre votre séjour.

Avant de réserver un séjour avec votre animal de compagnie, contactez l’hôtel.

Et s’il aboie?

Certains établissements interdisent de laisser un animal seul dans une chambre, tandis que d’autres l’autorisent sous certaines conditions. L’environnement d’un hôtel peut être perturbant pour un chien, qui est exposé à des bruits inhabituels comme des passages dans le couloir ou des bruits d’ascenseur, entraînant des aboiements répétés. Si les chiens dérangent et que leurs maîtres ne réagissent pas, l’hôtel peut exiger leur départ. Quant aux éventuels salissures ou dégâts, des frais supplémentaires seront facturés. Souvent, une carte de crédit sera demandée en garantie.

Notre conseil

Avant de réserver, contactez directement l’établissement. Vous pouvez envoyer un e-mail ou un message via la plateforme de réservation. De nombreux propriétaires trouveront qu’il est plus rassurant de réserver de la sorte, tout en ayant posé toutes les questions pertinentes.

