Devenir indépendant pendant une retraite anticipée?

J’ai 63 ans et j’ai pris ma pension anticipée. La photographie a toujours été une de mes passions. J’aimerais avoir une rentrée financière supplémentaire en faisant des photo-reportages. Mais il faut alors que j’achète du matériel plus sophistiqué (et plus cher). Un ami m’a conseillé de prendre un statut d’indépendant afin que je puisse déduire fiscalement les achats de matériel. Puis-je m’établir comme indépendant pendant ma retraite anticipée?

Une pension anticipée est avant tout une pension. Vous pouvez donc sans problème vous assurer une rentrée financière supplémentaire comme indépendant. En qualité de pensionné, vous pouvez démarrer une carrière d’indépendant ou la poursuivre. Vous devez cependant vous affilier à une caisse d’assurances sociales et généralement payer des cotisations sociales.

Des revenus pas toujours plafonnés

Le niveau de revenus complémentaires que vous pouvez ainsi gagner dépend de votre âge et de votre carrière. Si vous avez 65 ans, il n’y a pas de limite, peu importe la durée de votre carrière. Si vous n’avez pas encore 65 ans et que vous aviez une carrière d’au moins 45 ans au moment de prendre votre pension, vos revenus complémentaires ne sont pas non plus plafonnés. Si vous n’avez pas 65 ans et que vous avez travaillé moins de 45 ans au moment de prendre votre pension (anticipée), vous devez limiter vos revenus professionnels à un plafond de 7.389 € en 2023. Les montants pour 2024 sont repris sur le site web du Service fédéral des Pensions: https://www.sfpd.fgov.be/fr/montant-de-la-pension/travailler#combien

Vous pouvez travailler comme indépendant pendant votre pension anticipée, mais pas sans limite.

Hausse d’impôts en vue?

En tant qu’indépendant, le revenu à prendre en considération est votre revenu professionnel net (= revenu professionnel brut moins vos cotisations sociales d’indépendant, vos dépenses ou charges professionnelles et vos pertes professionnelles). Mais attention, vous risquez de payer plus d’impôts, car votre pension et les revenus de votre activité professionnelle sont imposés ensemble. Si vos revenus professionnels (ou ceux de votre conjoint si vous bénéficiez d’une pension de ménage) dépassent le plafond autorisé, le Service fédéral des Pensions réduira ou suspendra complètement votre pension.

Déclarer son activité professionnelle

Si vous lancez votre activité d’indépendant après la date de début de votre pension, vous ne devez pas le signaler. Si vous exercez une activité professionnelle au début de votre pension, vous devez la déclarer.

Pour ce faire, il vous suffit de le signaler dans les documents que vous recevez du Service fédéral des Pensions ou de l’Inasti avant le premier paiement de votre pension. Si vous recevez plusieurs pensions, une seule déclaration suffit: la déclaration soumise à l’Inasti vaut pour le Service des Pensions, et inversement.