Les demandes d’interruption de carrière bientôt obligatoires de façon électronique

À partir du 1er juillet 2024, toutes les demandes d’allocation d’interruption de carrière, de crédit-temps ou de congé thématique devront être introduites électroniquement auprès de l’ONEM. La procédure en ligne obligatoire sera mise en place pour tous les secteurs, à l’exception de l’enseignement où l’obligation prendra effet à partir du 1er octobre 2024.

Si vous souhaitez bénéficier d’une interruption de carrière (secteur public), d’un congé thématique (secteur public ou privé) ou d’un crédit-temps (secteur privé), vous devez en informer votre employeur ou les dirigeants de votre lieu de travail et introduire une demande auprès de l’ONEM.

La première étape concerne l’organisation de votre lieu de travail. Vous devez informer par écrit votre employeur ou les dirigeants de votre entreprise de votre intention d’interrompre ou de réduire vos prestations. Le délai de préavis dépend du nombre de travailleurs dans votre entreprise. Si le nombre de salariés est inférieur ou égal à 20, vous devez donner un préavis de six mois. S’ils sont plus de 20, vous devez donner un préavis de 3 mois. Vous trouverez les conditions sur le site www.onem.be.

Si vous souhaitez bénéficier d’allocations pour les jours où vous ne travaillez pas, vous devez vous adresser à l’ONEM. Dans le cas d’un emploi d’insertion, le « droit de réduire ses prestations d’un cinquième ou de la moitié » et le « droit aux allocations » ne coïncident pas nécessairement. Vous pouvez demander un emploi d’insertion à partir de 55 ans ; ce n’est qu’à partir de 60 ans que vous avez droit aux allocations.

Votre employeur remplit sa partie de la demande de l’ONEM, vous remplissez la vôtre.

Demande électronique d’allocation

L’ONEM rapporte ce qui suit: « Il y a 10 ans, il était déjà possible d’introduire une demande en ligne auprès de l’ONEM, mais pas pour tous les secteurs, ni pour tous les types de demandes. Il y a du changement. À partir du 1er juillet 2024, tout le monde aura la possibilité d’introduire une demande en ligne et cela sera obligatoire. Les avantages sont énormes : un traitement correct et rapide des données, adieu les courriers recommandés, fini le gaspillage de papier, etc. »

Afin de permettre à chacun de se familiariser avec la demande en ligne, l’ONEM prévoit une période de transition générale de trois mois. Pour les travailleurs qui rencontrent des difficultés pour compléter la demande en ligne, l’ONEM acceptera encore les demandes sur papier jusqu’au 1er octobre 2024.

Pour le secteur spécifique de l’enseignement la période de transition durera jusqu’à la fin du mois de décembre 2024.

En quelques clics



Comment introduire une demande auprès de l’ONEM :

1. Le travailleur doit informer son employeur.

2. L’employeur complète sa partie de la demande d’allocations via le site portail de la Sécurité sociale.

3. Ensuite, c’est le travailleur qui complète la demande via l’application Break@work

4. L’ONEM envoie sa décision dans l’e-Box.

Besoin d’aide ?

Vous avez une question ou un problème pour remplir la demande? Consultez le site internet de l’ONEM où vous trouverez des instructions et des vidéos explicatives. Si vous ne parvenez toujours pas à introduire la demande en ligne, appelez le contact center de l’ONEM au 02/515.44.44. Vous pourrez prendre rendez-vous avec un digicoach dans l’un des bureaux de l’ONEM pour introduire la demande.

Étant donné que l’employeur doit remplir une partie de la demande, il peut également s’avérer pratique de compléter la demande avec lui et de la soumettre immédiatement à l’ONEM.

Liens utiles et tutoriels : https://www.onem.be/breakatwork