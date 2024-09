Pension anticipée: combien cela vous coûte?

L’âge légal de la pension est aujourd’hui de 65 ans. Vous pouvez toutefois prendre votre pension plus tôt si vous respectez certaines conditions d’âge et de carrière. Mais ce n’est pas anodin financièrement.

Actuellement, l’âge auquel vous pouvez prendre légalement votre pension est fixé à 65 ans, peu importe la durée de votre carrière. En 2025, il passera à 66 ans et en 2030, à 67 ans. Si vous souhaitez prendre votre retraite plus tôt, deux critères sont pris en compte: votre âge et le nombre d’années de travail. En tant que salarié, une année est prise en compte si vous avez travaillé au moins un tiers d’un régime de travail à temps plein (soit au moins 104 jours de travail ou assimilés). Vous pouvez prendre votre retraite à 63 ans si vous avez 42 années de carrière, à 61 ou 62 ans si vous avez 43 années de carrière, ou à 60 ans si vous avez 44 années de carrière. Vous pouvez vous arrêter plus tôt si vous ne remplissez pas ces conditions, mais vous ne recevrez alors pas de pension et vous devrez utiliser votre épargne pour couvrir la période jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Premier impact: une pension légale réduite

Si vous atteignez les conditions d’âge et de carrière, vous pouvez prendre votre retraite avant 65 ans et percevoir une pension. Son montant est toujours basé sur une carrière de 45 années, même si vous travaillez plus de 45 ans. Cela restera d’ailleurs le cas après le relèvement de l’âge légal de la pension (66 ans à partir de 2025).

Le montant de votre pension est égal à l’addition de ce à quoi vous donne droit chaque année travaillée. Concrètement, votre salaire réel, fictif ou forfaitaire (plafonné) de chaque année est revalorisé, divisé par 45 et multiplié par 60%. Chaque année compte ainsi pour 1/45. Imaginons que vous avez commencé à travailler à 21 ans et avez pris votre retraite anticipée à 63 ans. Vous avez alors travaillé 42 ans et le montant de votre pension est basé sur 42/45. Ce qui sera toujours le cas en 2025. Si vous prenez votre pension anticipée à 63 ans l’année prochaine, vous ne vous arrêterez pas 2, mais 3 ans avant l’âge légal, qui sera alors de 66 ans. Mais pour le calcul du montant de votre pension, cela ne changera rien.

Si vous vous arrêtez deux ans plus tôt, la perte mensuelle ne sera que de quelques dizaines d’euros. Si vous vivez longtemps, cela peut représenter une somme considérable.

Deuxième impact: un bonus pension limité

Depuis cette année, le gouvernement a réinstauré un bonus pension. Vous pouvez commencer à accumuler un bonus depuis le 1er juillet 2024, mais il ne sera versé que si vous prenez votre retraite à partir de 2025. Concrètement, vous bénéficiez d’un bonus pension si vous continuez à travailler après votre date de départ à la pension la plus proche (vous pouvez retrouver cette date sur mypension.be). La constitution du bonus pension est plafonnée à trois années de travail maximum. Vous ne devez donc pas nécessairement continuer à travailler jusqu’à l’âge légal de la pension. Supposons que vous puissiez prendre votre retraite à 63 ans après 42 années de carrière et que vous travailliez un an de plus à temps plein, vous recevrez alors un bonus pension de 3.927,51 €. La deuxième année vous rapporterait 7.855,02 € et la troisième,11.782,53 €. Si vous travaillez trois ans de plus, vous obtiendrez un total de 23.565,06 €.

A la pension, votre capacité d’épargne sera nettement moindre, voire inexistante.

Troisième impact: une pension complémentaire réduite

Quand vous partez à la retraite (anticipativement), votre pension complémentaire vous est également versée. Vous ne pouvez pas poursuivre le contrat (comme vous pouvez le faire avec le capital de votre épargne pension individuelle). Cela signifie que le montant de votre assurance groupe ou de votre plan de pension sera moins élevé que si vous travailliez jusqu’à l’âge légal de la retraite. Si vous voulez savoir exactement combien vous perdrez, vous pouvez demander à votre assureur de faire une simulation.

Nous avons sollicité AG Insurance pour un exemple chiffré concernant une personne ayant commencé sa carrière à l’âge de 21 ans et qui devrait donc travailler jusqu’à 66 ans (carrière complète de 45 ans et âge légal de la pension à partir de 2025). Son salaire mensuel brut est de 3.800 € (*). La prime d’assurance groupe est de 3,70 % de son salaire mensuel (**) et le taux de capitalisation de 1,75 % (***). À 63 ans, elle compte 42 années de carrière et a donc la possibilité de prendre une pension anticipée.

Si elle prend sa pension anticipée au plus tôt à 63 ans, elle recevra un capital brut de 171.324 €, soit 134.857 € net (après déduction notamment de la taxe de 16,66% applicable en cas de pension anticipée).

En cas de pension anticipée à 65 ans, elle recevra 187.264 € brut ou 147 404 € net (après déduction notamment de la taxe de 16,66% applicable en cas de pension anticipée).

Si elle part à la pension à l’âge légal de 66 ans, son capital sera de 195.629 € brut ou 166.128 € net (après déduction notamment de la taxe de 10,09% applicable à l’âge légal de la pension).

Dans cet exemple, la différence entre un départ anticipé à la pension et à l’âge légal est donc de 31.271 € net.

Quatrième impact: une pension complémentaire davantage taxée

Un départ anticipé à la pension influence à la fois le montant épargné et le niveau d’imposition du capital de votre assurance groupe. Il est déjà tenu compte des différents taux de taxation dans la simulation ci-dessus.

Si vous optez pour un versement unique (généralement privilégié à une rente pour des raisons fiscales), l’impôt que vous payez diffère selon votre âge et votre carrière au moment où le capital est versé. Si vous avez 65 ans ou avez travaillé pendant 45 ans, un taux réduit s’applique sur le capital constitué par les contributions de votre employeur si vous avez effectivement travaillé au cours des 3 années précédentes. Vous serez alors imposé au taux de 10,09 % sur cette partie du capital au lieu de 16,66 %. Pour le capital accumulé grâce à vos cotisations personnelles, le moment où vous cessez de travailler n’a pas d’importance. Le taux d’imposition est de 10,09 % sur la somme obtenue sur la base des cotisations que vous avez versées à partir de 1993 et 16,66 % sur le capital constitué à partir de cotisations personnelles datant d’avant cette date.

Qu’entend-on par «effectivement travaillé»? Vous ne devez pas nécessairement avoir travaillé à temps plein au cours des 3 dernières années. Par ailleurs, certaines périodes peuvent être assimilées à du travail effectif. Par exemple: une période de RCC (chômage avec complément d’entreprise – l’ancienne prépension) si vous êtes encore disponible pour travailler (si vous êtes dispensé de l’obligation de disponibilité, la période ne sera pas prise en compte). Les périodes de crédit-temps à temps plein (entre autres) ne sont pas assimilées.

Réalisez une simulation sur mypension.be Vous envisagez de prendre votre pension avant votre date de pension légale? Dans ce cas, rendez-vous sur mypension.be. Cliquez sur «Panifier ma pension». Vous pourrez visualiser le montant brut et net de votre pension si vous partez à la retraite à la date légale ou à la date la plus proche, du moins si vous remplissez les conditions requises pour une pension anticipée. Dans le cas contraire, seule votre date de pension légale apparaîtra.

Si vous avez droit à une pension anticipée, vous pouvez également effectuer une simulation avec une date intermédiaire, entre la date la plus proche et la date légale. Vous pouvez ainsi directement visualiser la différence que cela représente au niveau du montant de votre pension.

Le module de simulation intégrera le bonus pension à partir de mi-2025.

Mypension.be ne vous permet par contre pas d’évaluer l’impact de la date à laquelle vous arrêtez de travailler sur votre pension complémentaire. Mais si vous demandez une pension anticipée, vous serez averti que votre pension complémentaire sera liquidée (sans possibilité de poursuivre le contrat) et que cela influencera le taux d’imposition appliqué sur le capital

Cinquième impact: la fin des avantages en nature

Votre enveloppe salariale peut être bien plus importante que votre seule rémunération brute. «Ne perdez pas de vue les avantages/assurances complémentaires que vous perdez lorsque vous prenez votre pension, préviennent Yves Stox et Jonas Verplanken de Partena Professional. La plupart des salariés sont affiliés à une police collective d’assurance hospitalisation par l’intermédiaire de leur employeur. Si vous arrêtez de travailler anticipativement, votre couverture hospitalisation auprès de votre employeur prendra également fin plus tôt. Vous n’êtes pas obligé de souscrire votre propre assurance hospitalisation après votre départ à la retraite en plus de la couverture de base de votre mutualité, mais c’est recommandé. En tout état de cause, vous avez le droit de poursuivre le contrat collectif à titre individuel. Vous ne devez alors pas remplir de questionnaire médical et il n’y a pas non plus de stage d’attente. Mais vous devez payer la prime correspondante à votre âge et cela peut coûter cher! Vous avez donc intérêt à vous renseigner sur le coût d’une assurance hospitalisation auprès d’un autre assureur ou auprès de votre mutualité.

Vous avez peut-être souscrit une police d’attente. Cela signifie que vous payez une cotisation complémentaire à partir d’un certain moment et «bloquez» ainsi votre âge. Si vous ne bénéficiez plus de l’assurance collective, vous perdez ce «préfinancement». Une assurance hospitalisation ne couvre pas tous les frais médicaux. De nombreux employeurs proposent également une assurance pour les soins ambulatoires intervenant dans les frais médicaux courants.»

«Vous perdrez également vos autres avantages complémentaires plus tôt, ce qui signifie que vous devrez faire face à des coûts supplémentaires, poursuivent Yves Stox et Jonas Verplanken. Le coût exact dépend bien sûr de votre enveloppe salariale et des choix que vous poserez», précisent-ils.

Dans le détail, vous perdez le double pécule de vacances et la prime de fin d’année. Si vous bénéficiiez d’une voiture de fonction, vous devrez renoncer à cet avantage plus tôt et financer vous-même votre moyen de transport privé.

Pensez également aux chèques-repas que vous pouvez recevoir pour chaque jour presté. Vous payez vous-même une partie de ce chèque ; votre employeur en finançant au maximum 6,91€. Vous pouvez également perdre le bénéfice d’écochèques (maximum 250 € par an). En outre, il est possible que vous receviez une indemnité de télétravail (maximum 154,74 € par mois). Même si vous cessez de travailler, vous aurez vraisemblablement encore besoin de matériel de bureau, d’internet...

De nombreux employeurs accordent un bonus salarial ou prime CCT 90. L’employeur peut ainsi prévoir un mécanisme de rémunération collective variable. Le groupe d’employés qui atteint les objectifs prédéterminés reçoit un bonus de maximum 3.496 € net par an. Les employeurs offrent aussi souvent un ordinateur portable, un téléphone mobile, un smartphone, un abonnement internet et un abonnement téléphonique. Ce sont des outils de travail, mais vous pouvez aussi les utiliser à titre privé. Vous perdez cet avantage à la retraite. Quel est le budget à prévoir? Cela dépend avant tout de vos propres besoins et de vos choix. Dans le tableau ci-dessus, Yves Stox et Jonas Verplanken récapitulent tous ces avantages complémentaires et dressent une simulation basée sur un salarié travaillant à temps plein et gagnant 5.000 € brut par mois.

Sixième impact: une capacité d’épargne moindre

Vous ne recevez plus un salaire, mais un revenu de remplacement. La différence de revenus est palpable pour tout le monde, mais il est évident qu’elle est beaucoup plus importante pour certains que pour d’autres. Dans tous les cas, votre capacité d’épargne sera nettement moindre, voire inexistante. Si vous arrêtez de travailler deux ans plus tôt, vous épargnerez également pendant deux années de moins et vous épuiserez également plus rapidement vos réserves. En matière d’épargne, une pension anticipée a un double impact.