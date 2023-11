Vous avez 105 milliards de pension complémentaire, mais vous n’aurez peut-être que 60.000€

Vous devrez partager cette somme avec 83% de vos collègues. Et tout le monde n’aura pas la même somme, loin de là.

La FSMA, une institution qui surveille les marchés financiers en Belgique, vient de publier sa dernière édition du « DEUXIEME PILIER DE PENSION EN IMAGES ».

On y apprend que 4.346.000 de personnes se constituent une pension complémentaire. Cela correspond à 83 % de la population active. Et que les droits de pension constitués représentent un montant total de presque 105 milliards d’euros, dont 72,3 milliards pour les salariés et 32,1 milliards pour les indépendants.

En réalité, la réserve acquise moyenne pour une personne qui constitue une pension complémentaire et qui approche de l’âge de la retraite, le groupe d’âge des 55 à 64 ans, s’élève à quelque 60.000 € (58.997 € pour être précis). Toutefois, cette moyenne globale masque des différences majeures selon la FSMA : « il existe des différences importantes entre les statuts professionnels au niveau des réserves acquises. Par exemple, un dirigeant d’entreprise dispose d’une réserve de pension moyenne de 85.646 € tandis qu’un affilié à un plan sectoriel pour salariés dispose d’une réserve moyenne de 2.331 €. »

Ici, on ne parle pas de votre pension légale

Car il existe plusieurs piliers de la pension en Belgique. Le 1er pilier, c’est la pension légale payée par l’État. Le 2ème pilier (c’est le sujet de cet article) reprend les pensions complémentaires, soit le complément à la pension légale qui est notamment associée aux avantages fournis par l’employeur quand on est salarié ou la PLCI quand un travailleur indépendant se constitue une pension complémentaire à titre individuel. Le 3ème pilier concerne les individus qui se constituent une épargne-pension et/ou long terme personnelle avec des incitations fiscales. Enfin, le 4ème pilier reprend l’épargne personnelle sans avantages fiscaux spécifiques, incluant les investissements dans l’immobilier, les comptes d’épargne, les actions, etc.

Et qui gère ces 105 milliards ?

La gestion d’un plan de pension complémentaire du 2ème pilier est confiée à des organismes de pension. Il peut s’agir d’une entreprise d’assurance ou d’un fonds de pension, aussi appelé institution de retraite professionnelle ou IRP. La croissance des réserves de pension gérées dans le cadre d’un produit d’assurance de la branche 23 (sans rendement garanti, dépendant des performances des marchés financiers) au cours des sept dernières années, été significativement plus rapide que la croissance des réserves de pension dans le cadre de la branche 21 (garantissent de capital et d’un rendement minimum).