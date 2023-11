Indépendants, n’oubliez pas de cotiser pour votre pension complémentaire

La pension complémentaire libre pour indépendants (PCLI) vous permet de vous constituer une pension supplémentaire – en plus de votre pension légale – d’une manière fiscalement avantageuse.

Vous voulez payer moins de cotisations sociales l’année prochaine en constituant des droits de pension cette année? Dans ce cas, il est alors préférable de verser le montant de votre PCLI, situé entre le seuil minimal et le plafond maximal, avant le 31 décembre. Nous récapitulons les principales choses à savoir pour votre PCLI.

Une sécurité supplémentaire grâce à une épargne-pension complémentaire

En tant qu’indépendant, vous constituez votre pension légale par le biais de vos cotisations sociales. Cependant, la pension légale d’un indépendant est inférieure à celle des travailleurs, il est donc conseillé de faire davantage pour votre pension. Vous pouvez aller plus loin et inclure une sécurité supplémentaire en complétant votre pension. La pension complémentaire pour les travailleurs indépendants (PCLI) est fortement recommandée pour compléter votre épargne, afin que vous puissiez profiter de votre pension. Vous pouvez opter pour une PCLI « ordinaire » ou sociale (PCLIS).

Lire aussi | Arrondir vos fins de mois en tant qu’indépendant après votre pension

Différence entre PCLI et PCLI sociale (PCLIS)

La principale différence entre une PCLI « ordinaire » et une PCLIS est que la première solution ne vous permet que de constituer des droits de pension supplémentaires, alors qu’avec la seconde, vous bénéficiez également d’une protection supplémentaire. La PCLI(S) est facilement accessible et constitue le moyen le plus fiscalement intéressant de compléter votre pension légale, qui n’est pas très élevée.

Quelle que soit la formule choisie, vous pouvez décider quand et combien vous épargnez chaque année, entre un seuil minimal et un plafond maximal. Chaque année où vous ne vous constituez pas une pension complémentaire libre correspond en fait à une occasion manquée de compléter votre pension légale, que vous ne pourrez pas rattraper. Si vous souhaitez compléter votre pension légale et bénéficier de cotisations sociales moins élevées l’année prochaine, il est préférable de verser le montant de votre PCLI avant le 31 décembre. Vous trouverez les principales différences ci-dessous (chiffres 2021):

PCLI PCLIS Montant Minimal 111 euros par an 111 euros par an Montant maximal 8,17 % de votre revenu net moyen des trois années précédentes, avec une épargne maximale de 3302,77 euros. 9,4 % de votre revenu annuel net moyen des trois dernières années, avec un maximum de 3800,01 euros. Avantage fiscal Chaque versement (dans la limite du montant maximal) est considéré comme frais professionnels, ce qui fait baisser votre revenu net imposable et, par conséquent, vos cotisations sociales.Vous ne payez pas de taxe sur la prime. Chaque versement (dans la limite du montant maximal) est considéré comme frais professionnels, ce qui fait baisser votre revenu net imposable et, par conséquent, vos cotisations sociales.Vous ne payez pas de taxe sur la prime. Protection supplémentaire Prise en charge des droits à pension en cas d’invalidité reconnue dans les périodes d’invalidité. Compensation en cas d’incapacité de travail et d’invalidité, indemnité en cas de congé de maternité.

Combiner la PCLI(S) avec d’autres formules d’épargne-pension

La PCLI(S) apporte déjà les avantages nécessaires à votre pension, mais mettre un peu plus d’argent de côté – du moins si vous disposez actuellement des moyens financiers pour le faire – ne peut jamais faire de tort. Il existe d’autres formes d’épargne pour votre pension, comme un fonds d’épargne-pension ou un investissement dans l’immobilier. Pour les indépendants, il existe deux formules fiscalement avantageuses qui peuvent également être intéressantes :

la convention de pension pour travailleurs indépendants (CPTI) , pour les indépendants sans société

, pour les indépendants sans société l’engagement individuel de pension (EIP) pour les dirigeants d’entreprise d’une société

Source: Acerta

Vous aimerez aussi: