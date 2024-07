Vous mettez votre logement en location? Estimez le loyer en quelques clics

Vous cherchez à louer ou à mettre en location un bien immobilier en Wallonie ou à Bruxelles? La question du loyer est cruciale! Heureusement, les grilles indicatives des loyers sont là pour vous guider.

Grâce à la grille indicative des loyers, un outil gratuit et accessible en ligne, vous pouvez estimer objectivement le loyer d’un logement en fonction de sa localisation et de ses caractéristiques. Que vous soyez locataire ou propriétaire, cette grille est votre alliée pour trouver un équilibre financier juste et équitable.

Simple d’utilisation, le formulaire vous demande de renseigner des informations sur le logement telles que le type, l’époque de construction, le nombre de chambres, la performance énergétique, et bien d’autres critères. En retour, elle vous fournit une estimation du loyer, hors charges et frais.

La grille se base sur une méthodologie rigoureuse et des critères de calcul encadrés par la législation wallonne et bruxelloise.

Nouveauté en Wallonie : une grille indicative des loyers pour les logements étudiants

Depuis le 1er mai, il est également possible, en Région wallonne, d’obtenir en quelques clics une estimation de loyer pour un logement étudiant. La location est alors régie par les règles d’un contrat de bail étudiant.

Quels avantages?

En tant que locataire, la grille vous protège contre les loyers excessifs. Elle vous donne une base solide pour négocier avec sérénité et confiance.

Pour les propriétaires, la grille est un gage de crédibilité. Elle vous aide à fixer un loyer compétitif et attractif, tout en respectant l’équité.

Source: Notaire.be