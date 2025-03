Clématite, la plante grimpante idéale pour fleurir pergolas et balcons

Moins envahissante que la glycine et facile à cultiver, la clématite permet de fleurir barrières, pergolas, clôtures, arbres ou balcons, dés le début printemps et jusqu’à l’automne.

Il existe environ 300 espèces de clématite, affichant une incroyable diversité de formes et de couleurs: en sélectionnant les variétés selon leur période de floraison (printanière, estivale ou automnale), il est possible de profiter de fleurs tout au long de la belle saison. La clématite la plus connue? La plante grimpante!

Les variétés grimpantes sont dépourvues de vrilles ou de crampons, contrairement au lierre, par exemple, elles s’accrochent à leur support (treillis, fils, arbustes...) sans l’endommager, via les pétioles (queues) de leurs feuilles. Elles peuvent alors s’étendre sur 2 à 15 mètres de hauteur. A noter qu’il existe également des variétés buissonnantes ou herbacées.

Les clématites ne nécessitent que quelques précautions paradoxales, mais à bien respecter: pour une belle floraison, elles doivent être placées au soleil mais leur pied doit systématiquement rester à l’ombre, dans une terre riche, humifère mais bien drainée. L’idéal est de planter, en même temps et autour du pied de clématite, des arbrisseaux à très petit développement. Autre solution: placer une tuile en terre cuite sur le pied. Dans tous les cas, avant de planter votre racine de clématite dans un trou d’au moins 40x40cm, placez la motte dans une bassine d’eau et laissez-la tremper 10 à 15 min.

La clématite supporte mal la sécheresse: le sol doit toujours rester légèrement humide, sans être détrempé. Au printemps, un engrais à teneur élevée en potassium mais sans trop d’azote donnera une floraison abondante. Après quelques années, la plante aura tendance à moins fleurir. Une taille de rajeunissement (jusqu’à 10-20 cm du sol) permettra d’obtenir de belles fleurs la saison suivante.