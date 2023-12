Décorer sa table de Noël grâce à 4 astuces écolos

Vous invitez du beau monde pour les fêtes de fin d’année? Alors pourquoi ne pas ajouter une petite touche féerique à votre table de Noël? Voici 4 astuces pour créer vos propres décorations durables.

Pas de magie de Noël sans décoration. Et c’est encore mieux si elles sont faites maison!

1. Des bougeoirs/Photophores

De vieux bocaux ou pots de confiture traînent dans vos armoires? Utilisez-les pour réaliser de beaux bougeoirs de Noël! Pour cela, il vous faut:

de vieux bocaux, pots de confiture/yaourt en verre

de la peinture de la couleur de votre choix

une petite éponge en mousse

du washi tape, des gommettes autocollantes ou autre papier collant

une paire de ciseaux

La marche à suivre:

Dans un premier temps, collez des morceaux de ruban adhésif ou washi tape sur votre bocal afin de « dessiner » des silhouettes et des formes.

Tapotez votre éponge en mousse couverte de peinture sur l’ensemble de votre bocal. Seules les formes sous le ruban adhésif resteront immaculées. N’imbibez pas trop votre bocal de peinture, le but étant de donner un effet « neige ».

Retirez le ruban adhésif avant que la peinture ne sèche. Et nettoyez les bavures avec un coton-tige et du dissolvant.

Bonus : Pour un effet encore plus mignon, vous pouvez peindre le rebord de votre bocal dans la couleur de votre choix.

© Capture d’écran (Youtube)

2. Des porte-couverts

Pour vos porte-couverts, on vous propose deux idées de décoration: une version colorée, et une autre un peu plus sobre.

Version colorée

Il vous faut:

des vieux rouleaux de papier toilette

de la peinture de votre choix

du washi tape

une paire de ciseaux

La marche à suivre:

Dans un premier temps, écrasez vos rouleaux de papier toilette pour les aplatir et découpez les bords pour les arrondir.

Peignez toute la surface afin de bien recouvrir de peinture l’entièreté du rouleau. Une fois encore, laissez parler votre imagination. N’hésitez pas à faire plusieurs couches de peinture pour homogénéiser le tout et de faire disparaître les possibles imperfections. Laissez sécher.

Si vous le souhaitez, collez une ou plusieurs bandes de washi tape sur le rouleau afin de finaliser la décoration.

null© Pinterest

Version sobre

Il vous faut:

de vieilles partitions de musique/du papier coloré

un ruban épais coloré ou de la corde

une branche de sapin

une paire de ciseaux

Découpez plusieurs carrés dans des anciennes partitions de musique ou du papier coloré. Faites en sorte que vos carrés ne soient ni trop grands, ni trop petits (de sorte que vos couverts dépassent un peu de chaque côté).

Enroulez les carrés autour de vos paires de couverts (la face la plus large vers le haut ). Enroulez le ruban ou la corde autour et faites un noeud papillon.

Pour le côté naturel, plantez une petite branche de sapin dans le ruban.

Astuce : À la place de le faire avec du papier, vous pouvez réaliser la même décoration avec la serviette de table.

Lire aussi | 4 idées de boissons festives sans alcool

3. Des marque-places

Pour vos marque-places, il existe plusieurs astuces simples à réaliser :

Vous pouvez, par exemple, décorer de vieilles pinces à linge avec du washi tape, de la peinture ou du feutre indélébile. Vous y pincerez alors une petite carte avec le nom de vos invités.

Si vous avez utilisé une branche de sapin pour votre porte-couverts, vous pouvez réutiliser une branche de sapin pour vos marque-places. Attachez simplement une ficelle à la branche, au bout de laquelle est accrochée une carte avec le prénom de vos invités.

Même une simple feuille de carton découpée dans la forme de votre choix (une boule de Noël par exemple) suffit.

© Pinterest

4. Un centre de table

Pour votre centre de table, utilisez ce que vous avez déjà chez vous et faites parler votre imagination.

Vous pouvez par exemple récupérer le reste de vos petites boules de Noël, des branches de sapin ainsi que des pommes de pin (si vous en avez à disposition près de chez vous). N’oubliez pas des grosses bougies, qui illumineront le cœur de votre table de fête. Et pour finir, employez des chutes de tissu ou le reste des rubans qui vous ont servi à emballer vos cadeaux.

Assemblez tous ces éléments au centre de votre table, selon vos goûts. Effet garanti!

Besoin d’inspiration? Suivez les consignes dans cette vidéo.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous aimerez aussi: