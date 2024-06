Le réseau des « Plus Beaux Villages de Wallonie » s’agrandit

Villages pittoresques, patrimoine architectural, paysages bucoliques... Il faut mériter sa place au sein du réseau des « Plus Beaux Villages de Wallonie », qui dévoile une Wallonie plus intime, plus proche et plus subtile. Une nouvelle localité vient de rejoindre le club: Redu.

Relief vallonné, crêtes boisées, verts pâturages... On ne tarit pas d’éloges pour ce petit village du cœur de l’Ardenne belge. Redu, accompagné de ses hameaux, Lesse et Séchery, valent le détour. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu son nouveau titre de « Plus Beau Village de Wallonie ». Il s’agit du 33e village à recevoir cette récompense.

Redu, Village du Livre

On aime Redu pour son architecture ancienne: ses bâtisses traditionnelles ardennaises en grès, ses vieilles fermes pluricellulaires, ses anciennes écoles… Mais aussi pour son offre culturelle, artistique et littéraire. Car Redu, c’est aussi le village du Livre! En 1984, durant le week-end de Pâques, la localité organise son premier grand marché du livre rare et d’occasion. Un véritable succès! Il y en avait partout: sur les trottoirs, dans les granges et les anciennes étables, sous des échoppes érigées pour l’occasion. Aujourd’hui encore, les romans tiennent une très grande place au sein du Redu. Si vous passez par là, n’hésitez pas à parcourir les deux kilomètres de rayonnage proposés par les 12 bouquineries, spécialisées ou généralistes, installées dans le village.

Mais ce n’est pas tout… Situé à quelques encablures, le hameau de Séchery vous livrera un habitat préservé, enlacé dans un décor verdoyant. Un peu plus bas, clapissant au pied de la Lesse, le hameau du même nom déroule paisiblement ses bâtisses au fil de l’eau. L’atmosphère y est bucolique. L’endroit est aussi le point de départ idéal pour d’agréables balades ou des randonnées revigorantes!

Les incontournables à ne pas manquer

Quelques pépites à voir à et revoir si vous partez à la découverte de la Région: