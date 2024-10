Les plantes à tailler en automne

L’automne est une période charnière pour les passionnés de jardinage. Alors que les températures baissent et que les jours raccourcissent, le jardin entre peu à peu en dormance, mais cela ne signifie pas que l’activité s’arrête. C’est le moment idéal pour préparer le printemps prochain. Comment? En taillant ces diverses plantes.

Sortez votre sécateur, car l’automne est la saison idéale pour tailler certaines plantes et préparer leur renouveau au printemps. Résultat: un jardin plus beau et parfumé dès les beaux jours!

La lavande

La lavande est une plante robuste, capable de résister aux hivers les plus rigoureux et de durer de nombreuses années. Pour qu’elle refleurisse au printemps dans toute sa splendeur, il est néanmoins essentiel de la tailler au bon moment. Cette taille doit se faire deux fois par an: au printemps et en automne, après la floraison. En automne, contentez-vous de couper les fleurs fanées, car une taille trop importante pourrait exposer la plante au gel et compromettre sa survie. Tailler la lavande permet aussi de la garder compacte et d’éviter qu’elle ne devienne ligneuse à la base, ce qui l’empêcherait de germer et la rendrait stérile.

Arbre à papillons

Idéalement, vous souhaitez prolonger la floraison de votre bel arbre à papillons aussi longtemps que possible. Pour cela, un léger entretien est nécessaire. Tailler un buddleia à l’automne n’est cependant pas toujours recommandé, car cela peut rendre les bourgeons et les branches vulnérables au gel, risquant ainsi d’endommager la plante en hiver. Pour prolonger la floraison, il est donc préférable de ne couper que les fleurs fanées durant cette période. La taille complète de la plante se fera plutôt à la fin de l’hiver.

Rosiers arbustifs

Pour protéger cette plante du froid hivernal, il est préférable de la tailler. Taillez les branches à hauteur de genou, soit environ 50 centimètres au-dessus du sol. Cela renforcera les tiges, les rendant plus résistantes au gel. Cette taille permet également au rosier de mieux résister aux vents forts. Pour une protection supplémentaire contre le gel, vous pouvez butter les rosiers, c’est-à-dire recouvrir les 15 centimètres inférieurs de la tige avec de la terre. Ainsi, en cas de fortes gelées, les parties enterrées des tiges resteront protégées du froid.

Arbres ornementaux et à noix

Les arbres ornementaux, comme l’érable japonais et le sorbier, arborent de magnifiques teintes rouges et orangées en automne. Lorsque ces arbres perdent leurs feuilles et entrent en dormance hivernale, vous pouvez procéder à la taille. Il en va de même pour les arbres à noix: une fois que ceux-ci ont perdu leurs feuilles en novembre, la circulation de la sève s’arrête. Ainsi, la taille ne provoque ni blessures ni écoulements de sève. Supprimez les branches mortes ou croisées, permettant ainsi à l’arbre de recevoir plus de lumière. Attention toutefois à ne pas retirer plus d’un tiers des branches. Une taille bien réalisée favorisera également une bonne récolte de noix l’année suivante.

Haie de Taxus

Contrairement aux haies qui doivent être taillées au printemps et en été, il est préférable d’entretenir la haie de taxus au début de l’automne. Cela permet à la haie de conserver une forme nette tout l’hiver. Pour plus d’intimité, il est possible de tailler la haie de taxus plus fréquemment, car plus elle est taillée, plus elle devient dense. Si vous taillez un seul arbuste de taxus, il est recommandé de lui donner une forme conique afin que toutes les branches reçoivent suffisamment de lumière. Étant une plante très durable qui pousse lentement, le taxus nécessite peu d’entretien et garde longtemps sa forme souhaitée. Notez que toutes les parties du taxus sont toxiques. Portez des gants et veillez à garder les résidus de taille et les baies hors de portée des animaux domestiques et des enfants.

Quelles plantes vaut-il mieux éviter de tailler en automne?

Pour certaines plantes, il est préférable de ne pas utiliser le sécateur en automne. Cela s’applique notamment aux arbustes et arbres dont la résistance au froid hivernal n’est pas garantie, comme les hortensias, le catalpa boule, le catalpa trompette et les fuchsias de jardin. Tailler ces plantes en automne peut stopper leur croissance et empêcher la cicatrisation des plaies de taille. Il est également conseillé d’éviter de tailler les arbustes à floraison précoce, tels que le lilas, la fothergilla, l’exochorda, le camélia, le viburnum et certaines variétés de spirée. Mieux vaut les tailler au printemps. Pour les plantes que vous taillez maintenant, utilisez toujours des outils bien affûtés pour minimiser les dommages et favoriser une guérison rapide des plaies de taille.

