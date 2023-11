Au cœur de l’automne, les feuilles des arbres se parent de jolies couleurs avant de tomber et de couvrir le sol d’un tapis multicolore. Quand elles parsèment votre terrasse, ramassez-les. Mais si elles recouvrent votre pelouse, ne les jetez pas toutes! Ces feuilles mortes sont très utiles à la biodiversité.

Ramasser les feuilles d’automne est une tâche ardue pour les particuliers, mais est-elle bien nécessaire? S’il est bon d’enlever le trop-plein de feuilles mortes qui jonchent votre pelouse, celles-ci restent utiles. Pensez donc à les recycler!

Les feuilles mortes, une bénédiction

Précieuses alliées du jardinier, les feuilles mortes sont une bénédiction pour votre jardin. En raison notamment de leur composition. Les feuilles sont en effet riches en nutriments, tels que l’azote, le phosphore et le potassium, et assurent le bon développement de votre pelouse. En se décomposant, elles apportent des matières organiques qui nourrissent le sol, et a fortiori les plantes et végétaux qui y pullulent.

De plus, ces feuilles mortes constituent également un abri idéal pour la faune sauvage. Les insectes, araignées, crapauds et petits mammifères pourront y trouver refuge. D’autres s’en servent comme réserves de nourriture.

Ne pas les ramasser mais...

Ramasser toutes ces feuilles est donc déconseillé par les spécialistes. Mais un entretien régulier de votre pelouse est néanmoins nécessaire, car des couches de feuilles trop épaisses peuvent nuire à sa qualité. En cas de fortes pluies, ce gros tapis risque d’empêcher l’évaporation de l’eau. D’autre part, il va favoriser l’humidité et le développement des parasites tels que champignons, mousses, etc.

En outre, sur la terrasse, les feuilles mouillées peuvent devenir dangereuses. Pour éviter que votre terrasse ne devienne un terrain glissant, brossez-la régulièrement et retirez toutes les feuilles qui s’y trouvent… sans toutefois les jeter!

Recyclez-les!

Vous ne savez que faire de toutes ces feuilles mortes? Suivez nos conseils!

Réaliser un paillage

Assemblez les feuilles mortes en un tas, qui se transformera en paillis. Disposez-en ensuite au pied de vos plantes et cultures. Le paillis améliore la fertilité du sol, entretient les micro-organismes du sol, limite le développement des mauvaises herbes et surtout protège du froid. En été, le paillis végétal préserve la fraîcheur du sol et permet de réduire les arrosages. Bref, votre jardin vous en remerciera.

Couvrir un sol nu

Au-delà de protéger vos plantes, les feuilles mortes peuvent être utilisées pour couvrir un sol nu, destiné à la création d’un potager par exemple. Un terrain nu en hiver se tasse en effet sous l’effet des pluies répétées et devient moins favorable à la culture des légumes. Protégez donc vos parcelles inoccupées en y disposant une couche de feuilles mortes non broyées, suivie d’une couche de terre.

Enrichir un compost

Les feuilles mortes sont un matériau très intéressant pour le compost, puisqu’elles agissent comme un activateur bio. En d’autres termes, votre compost se décomposera plus rapidement. Mais attention, certaines sortes de feuilles sont impropres à toute utilisation ultérieure. Préférez jeter: