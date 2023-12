Nous avons testé les plats préparés Factor de HelloFresh

Et si vous n’aviez plus à préparer des plats HelloFresh, mais seulement à les réchauffer? C’est de cette idée qu’est né Factor, un service de livraison à domicile de repas frais et prêts à l’emploi. Parce qu’ils ont été élaborés et préparés par des diététiciens et des chefs cuisiniers, ils sont bien meilleurs que la majorité des plats de supermarchés. Nous les avons testés pour vous.

Le concept de ce prêt-à-manger est très simple et s’adresse à ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie, le soir, de se plonger dans les casseroles et de cuisiner un repas sain. Factor promet de répondre à la problématique en préparant des plats originaux et sains à base d’ingrédients frais – et non surgelés – tels que des céréales complètes, des protéines de qualité.

En ligne ou via l’application, vous pouvez choisir parmi une douzaine de repas chaque semaine, classés en fonction des préférences de menu. Il y a le choix du chef – qui propose un menu très varié -, l’option végétarienne, l’option céto – où les repas contiennent moins de 15 grammes de glucides -, et enfin l’option pescotarienne. Ces derniers sont des plats végétariens complétés par du poisson, des fruits de mer ou des crustacés. Vous devez définir vos préférences en matière de menu, mais vous pouvez facilement ajouter des plats des autres options lors de la commande.

Des combinaisons réussies

En tant qu’omnivores, nous avons opté pour le choix du chef et alterné les classiques comme le poulet à la sauce moutarde avec des alternatives plus spéciales comme la galette de maïs à la mexicaine avec patate douce, haricots et sauce à la crème de coriandre et un bol de haricots noirs à la sauce enchilada. Tous les plats ont été jugés savoureux par nos dégustateurs, parfois même un peu trop épicés, mais les rapports de saveurs étaient bons. En termes de combinaisons de saveurs et de préparations, ce produit est bien meilleur que la moyenne des plats préparés du supermarché.

Les temps de réchauffage au four ou au micro-ondes indiqués sur l’emballage étaient également corrects. Tous les repas étaient emballés dans des boîtes isothermes que l’on peut facilement empiler dans le réfrigérateur. Nous n’aimions pas trop manger dans les boîtes, donc nous avons tout mis dans une assiette.

Le fait que les sauces soient fournies dans des bocaux séparés à chaque fois est un plus. De cette manière, le plat ne « baigne » pas inutilement et chacun peut doser individuellement la quantité de sauce qu’il souhaite ajouter. Les valeurs nutritionnelles sont également indiquées clairement par portion, ce qui permet à ceux qui le souhaitent de surveiller leur apport calorique. Petit point négatif: les additifs. Nous avons par exemple découvert des colorants et des conservateurs dans la liste des ingrédients, ce qui nous a déçus pour un repas frais et à durée de conservation limitée.

Taille des portions

Les quantités de viande, de poisson et de légumes correspondent aux valeurs journalières recommandées, mais pour les mangeurs moyens et les gros mangeurs, la taille des portions est un peu décevante. Comme chez HelloFresh, la quantité de la viande et du poisson est plutôt limitée, mais dans cette version prête à être consommée, même les légumes, pourtant très bien préparés, sont rationnés. Ceux qui s’attablent le soir avec un bon appétit ne pourront pas le satisfaire pleinement. Nous avons cuisiné une portion supplémentaire de légumes, ce qui n’est pas vraiment le but recherché.

Abonnement et prix

Pour commander Factor, vous devez vous abonner, ce qui signifie que vous recevez automatiquement une nouvelle box de repas à votre porte chaque semaine. C’est pratique pour ceux qui souhaitent en recevoir régulièrement, mais c’est un facteur de stress lorsque la gestion de vos box de repas se trouve en bas de votre to-do list et que vous êtes souvent « surpris » par des livraisons et des paiements inattendus. Nous en avons fait l’expérience à plusieurs reprises avec HelloFresh. Commander simplement quand on en a envie, c’est beaucoup plus pratique.

Le prix varie en fonction du nombre de repas commandés, de 4 au minimum à 14 au maximum par semaine. Pour 4 repas, comptez 51,95€, dont 5,99€ de frais de livraison. Pour 14 repas, c’est 129,05€.

Bien ou pas?

Les avantages

Des repas savoureux et originaux que vous ne pourriez pas nécessairement concocter chez vous un soir de semaine, comme la ratatouille aux courgettes et aux poivrons et pollenta au mascarpone ou un bol de quinoa avec de la patate douce, des légumes et de la sauce aux cacahuètes.

Rapide à préparer et pratique à emballer.

Sauces savoureuses.

Les inconvénients

Les portions sont un peu maigres pour les gros mangeurs. La quantité de légumes pourrait certainement être plus importante.

La formule d’abonnement obligatoire. Dommage qu’on ne puisse pas opter pour des commandes à l’unité.

Plus de variété: jusqu’à présent, vous pouvez choisir parmi 12 repas qui changent régulièrement chaque semaine. Ce choix pourrait être un peu plus large.

www.factormeals.be – service pour l’instant uniquement disponible en Flandre.