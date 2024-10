Les lumières du Nord brilleront au ZOO Planckendael jusqu’au 5 janvier 2025. Laissez-vous envoûter par la magie scandinave durant le festival des lumières « Dragons of the North »!

Vivez la rencontre épique entre la glace et le feu et partez à la rencontre de gentils trolls et elfes, d’un loup-garou hurlant accompagné de sa meute, de splendides chevaux ailés, de rennes majestueux, d’un sympathique homme-rocher, d’un impressionnant géant et d’une charmante reine des glaces. Ils prennent vie au ZOO Planckendael en compagnie de dragons stylés et d’un phénix de quatre mètres de haut. À travers plus de 60 compositions et 1000 objets lumineux dispersés dans le parc, le festival des lumières crée une incroyable ambiance mystique.

Un festival des lumières à Planckendael

Cette fois encore, les objets lumineux sont le fruit des créateurs de China Light Festival. « Un festival des lumières chinois est la manière par excellence de se souhaiter bonheur et prospérité pour la nouvelle année. Un message chaleureux que nous tenons à transmettre chaque année au ZOO Planckendael. » Un moment idéal à partager en famille, entre amoureux ou entre amis. » Avec de savoureux churros, un chocolat chaud ou vin chaud et de flamboyants braseros, le ZOO Planckendael apporte une touche de chaleur supplémentaire à cette ambiance féérique.

En pratique

Le festival est ouvert jusqu’au 5 janvier 2025, du jeudi au dimanche, après fermeture du parc. Tous les jours pendant les vacances d’automne et de Noël, excepté les 24 et 31 décembre. Le festival des lumières ferme à 22 heures. Les tickets d’accès pour “Dragons of the North” – entre 14 et 21€ – sont en vente sur www.zooplanckendael.be.