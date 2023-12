Des sites utilisent l’intelligence artificielle pour générer de fausses images de leurs produits, selon une enquête de Test-Achats. Comment éviter les pièges et quels sont vos droits en tant que consommateurs?

Acheter vos vêtements et autres produits en ligne est devenu une habitude? Prenez garde, une nouvelle arnaque a récemment vu le jour sur le site de certains commerçants. La méthode employée? L’intelligence artificielle.

Vendre des faux produits

On le sait: l’intelligence artificielle permet notamment de générer des images à l’aide de données et de sources d’inspiration disponibles en grande quantité sur le Web. Un vivier inépuisable (ou presque) d’inventivité. Et certains l’ont bien compris. Grâce à cet outil, les vendeurs peuvent en effet généré de fausses images de produits et ensuite les vendre en ligne.

Ceux qui tombent dans le piège sont confrontés à deux types de problèmes:

ils ne reçoivent jamais leur colis, et aucun remboursement n’est possible,

ils reçoivent un produit de piètre qualité, bien loin de ce qu’ils avaient commandé. Et là encore, aucun retour n’est envisageable.

« Si vous souhaitez commander un produit sur un site que vous ne connaissez pas, prenez d’abord connaissance des conditions générales« , indique Laurens Deforce, expert juridique chez Testachats. « Vous devez y trouver des informations sur l’entreprise qui gère ce site web, notamment son nom, son adresse, et son numéro d’entreprise. Si vous ne les trouvez pas, alors elle n’est pas en règle avec la législation en vigueur, et il peut s’agir d’une escroquerie. »

Prenez également la peine de vous renseigner sur la qualité de ce site de vente. Des plateformes comme Trustpilot rassemblent de nombreux avis d’internautes et permettent d’avoir une idée de la fiabilité d’un site web. Si la note obtenue sur Trustpilot n’offre pas de garantie absolue, elle est un bon indicateur surtout sur les avis sont très négatifs.

Ex: dans le cas du site CCMom.cc – récemment épinglé dans les médias -, si des retours très positifs sont visibles sur leur site web, il n’obtient qu’une étoile sur Trustpilot. Les internautes indiquent par ailleurs des cas de fraude et de produits de mauvaise qualité.

