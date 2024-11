L’écran de mon ordinateur s’est figé, que faire?

Votre ordinateur devient subitement lent? Pire, l’écran se bloque complètement, clavier et souris ne répondent plus? Voici quelques astuces pour régler le problème.

Tout le monde (ou presque) a déjà connu cette situation: l’écran de l’ordinateur se gèle sans prévenir, la souris devient inerte, le clavier ne réagit plus aux commandes, bref plus rien ne bouge. Pas de panique, il existe des solutions contre un écran figé.

Quand un écran est figé, il n’y a pas 36.000 solutions. Voici deux méthodes qui devraient vous aider à résoudre le problème.

La méthode radicale

Pour le débloquer, bien souvent, il suffit de l’éteindre, puis de le redémarrer. Sauf qu’il arrive que les appareils ne puisent pas s’éteindre. Une fois bloqués, si l’on se contente de presser la touche power, rien ne se passe.

Si aucune sauvegarde n’est nécessaire, forcez tout simplement le redémarrage du PC. Appuyez plusieurs secondes sur la touche power. Cela suffit généralement pour l’éteindre.

En dernier recours, enlevez la batterie (ou l’alimentation électrique) une minute, puis replacez-la. Laissez bien votre ordinateur éteint une vingtaine de secondes. C’est le temps nécessaire pour que la mémoire immédiate, appelée « mémoire cache », se vide. Votre ordinateur pourrra ainsi redémarrer dans les bonnes conditions.

La méthode plus complexe

Si au contraire, vous étiez en train de faire quelque chose d’important et que vous souhaitez enregistrer votre travail pour ne pas tout perdre, vous devez alors passer par le Gestionnaire des tâches. Ce module liste tous les processus actuellement ouverts dans Windows.

Pour y accéder, appuyez simultanément sur les touches CTRL, Maj et Échap (ou Esc). Relâchez ensuite les trois touches. Lorsque la fenêtre du Gestionnaire des tâches se présente enfin, cliquez sur l’entête de colonne Processeur. Le logiciel qui monopolise une grande partie de la puissance du processeur s’affiche en tête de liste. Vous pouvez le forcer à quitter brutalement en cliquant sur son nom à l’aide du bouton droit de la souris et en sélectionnant Fin de tâche.

Veillez cependant à clore les programmes dont les noms vous sont connus et non les services de Windows, au risque d’envenimer encore plus la situation. Si cela ne fonctionne pas, vous n’aurez d’autre choix que de passer par la première étape: forcer le redémarrage du PC.