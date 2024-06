Comment gagner de l’espace chez vous grâce… à la lumière naturelle 

À l’étroit dans vos murs ? Pas besoin de déménager pour autant ! La Verrière Espace et les fenêtres de toit (2en1 ou 3en1) sont autant de solutions novatrices et ingénieuses capables de transformer et d’agrandir les pièces, même les plus exiguës. Dans ce 2ᵉ article de notre série, nous verrons comment gagner en lumière, en air frais et en espace.

Sans nous en rendre compte, nous avons instauré, dans nos espaces de vie, un manque de lumière se traduisant bien souvent par un déficit d’espace. La bonne nouvelle ? Les espaces restreints existent uniquement dans nos têtes. Même une petite pièce peut grandir… pour devenir grandiose.

Pièce trop petite ? Jamais !

Le toit a cessé d’être une barrière, c’est même la solution ultime pour ouvrir les petites pièces. Installer une Verrière Espace VELUX crée un espace de vie supplémentaire, qui apporte bien plus de lumière qu’une lucarne traditionnelle. Vous pouvez combiner jusqu’à quatre — voire six — fenêtres pour optimiser, toute l’année, l’entrée de la lumière naturelle.

La Verrière Espace est faite pour les pièces situées sous le toit. En moyenne, cette solution vous permet de gagner jusqu’à 3,3 m² d’espace habitable. Avantage suprême : vous gagnez un panorama exceptionnel sur le monde extérieur. Compliqué ? Là encore, changeons de paradigme. Dans la plupart des cas, l’installation prend 1 ou 2 jours et votre toit est simplement ouvert pour le montage.

Un espace ? Non, plusieurs espaces !

Adieu les silos ! Les maisons modernes ont tout compris : un même espace, à priori restreint, peut remplir plusieurs missions. La fenêtre de toit VELUX 2en1 et le modèle 3en1 créent des espaces multifonctionnels.

Vous faites entrer deux ou trois fois plus de lumière, grâce à une ouverture suffisamment large et un apport lumineux homogène. La sensation de lumière vient éclairer le centre et les extrémités de la pièce pour la rendre polyvalente. Tout est possible dans un même espace partagé : jeu, créativité, travail, sport, buanderie, yoga et méditation.

Pour Noémie, les fenêtres de toit 3en1 ont été la solution rêvée pour transformer une pièce en espace de travail, alliant productivité et plaisir : « Nous avions deux anciennes fenêtres toit VELUX, que nous avons remplacées par des fenêtres de toit 3en1 VELUX. La différence est énorme, autant sur mon espace de télétravail que sur ma vie professionnelle. Ce qui ne gâche rien, c’est que c’est agréable et inspirant. »

La sensation d’enfermement selon les experts

Une pièce exiguë peut provoquer une sensation d’enfermement, souligne une étude publiée dans le Journal of Environmental Psychology. Les espaces restreints induisent, en effet, une sur-stimulation et un manque de contrôle, du stress et une diminution de la productivité comme de la créativité. La solution ? Plus d’exposition à la lumière naturelle, confirme une autre étude, menée par l’Université de Sheffield, démontrant, par exemple, que les pièces avec des fenêtres de toit sont perçues comme plus spacieuses et accueillantes. La vue sur l’extérieur permet de réduire les niveaux de stress. « L’architecture en tant qu’élément déclencheur du bien-être physique, physiologique et psychologique est aujourd’hui un sujet d’une grande pertinence », estime Sergio Altomonte, architecte et professeur à l’université de Nottingham.

Agrandir une pièce en laissant passer la lumière, c’est possible ?

Question à Joël Sels, Senior Design Engineer de VELUX.

« Oui ! La lumière du jour peut transformer et agrandir n’importe quel espace. La Verrière Espace offre des mètres carrés supplémentaires : elle redessine complètement la pente du toit, ce qui permet de circuler plus aisément. Les fenêtres de toit 2en1 ou 3en1 offrent à la fois plus de lumière naturelle et plus d’air frais. Elles vont visuellement agrandir des espaces qui semblaient trop petits jusque-là. »

Des conseils gratuits pour augmenter l’espace grâce à la lumière naturelle ?

