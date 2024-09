Comment la lumière naturelle nourrit le travail des photographes et des designers d’intérieur ?

Notre corps et notre esprit le savent : la lumière naturelle détermine la manière avec laquelle nous percevons le monde qui nous entoure. Pas étonnant qu’elle joue un rôle aussi déterminant dans la beauté de nos intérieurs ! Pour certaines professions, la lumière est même un instrument de travail. Rencontre avec le photographe Stephen Mattues et la décoratrice d’intérieur anversoise Katrien Vernaillen.

Dans les deux premiers épisodes de notre série « Entrez dans la lumière avec VELUX », nous vous avons expliqué :

Sans elle, nous serions en proie au déséquilibre, physique et psychique. Certaines professions (spectacle, design, architecture, jardinage, santé) ont autant besoin de lumière naturelle que les êtres humains dans leur quotidien et leur maison. Encore faut-il pouvoir l’appréhender, la dompter, l’exploiter ou tout simplement la révéler. Pour nous éclairer, nous avons demandé à deux Belges de renom de nous expliquer comment la lumière naturelle influence leur travail. Voici le précieux témoignage d’un photographe et d’une décoratrice d’intérieur.

« Sans lumière, pas de photographie (et pas de photographe) »

La lumière naturelle est souvent considérée comme la palette du photographe : le médium de base et un outil créatif pour produire des clichés qui ne sont pas uniquement des enregistrements visuels, mais surtout un mode d’expression, une forme de liberté.

Stephen Mattues parle de sa passion pour la lumière du jour : « Peu importe son intensité, elle crée une atmosphère, influence directement notre perception et même notre humeur. Ainsi, une lumière abondante va me permettre de rendre un sujet joyeux, heureux. Chaque intensité lumineuse est porteuse d’une émotion particulière. En dirigeant la lumière, on reprend la main, on susurre une intention différente. On peut aussi diriger l’attention du spectateur vers un élément précis, une main notamment. »

Et, au plat pays qui est le nôtre, parfois, la lumière vient à manquer : « C’est ainsi, nous y sommes habitués et ce fut le cas l’hiver dernier. Là encore, on obtient une autre forme de perception. On peut ainsi jouer avec les contrastes entre les zones sombres et les percées de lumière lors des éclaircies. Même les personnes sont différentes, physiquement, en fonction du type de lumière. Orangée l’été, la peau revêt des aspects plus pâles sous la grisaille. Les deux me plaisent. »

Là où la lumière se montre capitale, c’est dans le noir et blanc : « Même si la discipline est aujourd’hui devenue principalement artistique – je reçois peu de demandes dans un contexte commercial –. En noir et blanc, la lumière est la matière première absolue, à partir de laquelle on va pouvoir pallier l’absence de couleur, pour diriger le regard là où on souhaite qu’il se porte. »

Moins dépendant des fluctuations de la luminosité, le photographe est aujourd’hui plus libre de ses mouvements, confirme Stephen Mattues : « Il fut un temps, lorsque la photographie se faisait encore sur pellicule, où nous dépendions du moment de la journée. On attendait la fameuse « golden hour » au lever ou au coucher du soleil pour obtenir une lumière douce et chaude. Le midi, la lumière plus dure était davantage réservée à l’architecture et aux paysages urbains. Tout cela a volé en éclat, depuis une dizaine d’années et particulièrement ces trois dernières années, avec l’introduction des appareils sans miroir. Ils sont devenus si exemplaires en matière de captation de la lumière, que nous pouvons laisser libre cours à toutes les fantaisies possibles, quelle que soit l’heure. »

Les réalisations de Stephen Mattues

« En design, tout commence (toujours) par la lumière naturelle »

Interior Blonde est un studio de design d’intérieur multidisciplinaire. Devenu une référence en Belgique, il se distingue dans la conception d’espaces de bureaux et de résidences privées. Pour sa fondatrice, Katrien Vernaillen, la lumière naturelle influence directement l’ambiance, la fonctionnalité et l’esthétique des espaces : « L’atmosphère qui se dégage d’un espace est le résultat d’une combinaison subtile entre la lumière et les caractéristiques spécifiques du lieu (culturelles, historiques, architecturales). En Belgique, une forme d’influence mixte nous place à l’équilibre entre le design scandinave (qui met l’accent sur la maximisation de l’apport de lumière pendant les longs hivers) et le design espagnol (qui privilégie davantage la décoration et les couleurs). »

La lumière permet, par exemple, de rendre accueillant un espace sombre, a priori inhospitalier : « Lorsqu’on manque de lumière naturelle, on peut remplacer les murs en briques par des cloisons en verre pour laisser passer la lumière. C’est ce que nous avons fait pour un espace de coworking. Même démarche chez un particulier, où la première étape d’une telle opération consiste à introduire la lumière naturelle, souvent en créant de nouvelles ouvertures ou en enlevant des plafonds ou des murs, par exemple en installant, par exemple, des fenêtres de toit VELUX. »

Une lumière trop forte ? « Ce n’est pas un problème (non plus),. Lorsqu’il y a trop de lumière, l’utilisation de rideaux est une solution pour moduler l’intensité lumineuse. Les rideaux peuvent également ajouter de la texture et de la couleur, contribuant à l’atmosphère de l’espace, comme dans les bureaux où ils aident à gérer la circulation de la lumière. »

Katrien Vernaillen évoque avec nous le réaménagement complet des agences de la banque privée Degroof Petercam : « Nous avons dû créer, partout en Belgique, une série d’espaces dans lesquels le premier sentiment que l’on éprouve, c’est de se sentir accueilli. Un espace qui évoque le prestige, le sérieux, mais également la confidentialité. Pour cela, nous avons fait usage de matériaux chaleureux et de lumières chaudes. Affaires et convivialité s’y confondent, harmonieusement : événements, rendez-vous confidentiels et lieu d’exposition pour des œuvres d’artistes émergents et établis. Tout y respire tant l’éthique professionnelle que l’engagement artistique de la banque. »

Les réalisations de Katrien Vernaillen

