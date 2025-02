Allergies: vers un diagnostic plus rapide et précis grâce à l’IA

Les tests d’allergie évoluent avec l’arrivée d’une nouvelle technologie appelée AI-Assisted Readout, développée par Hippo Dx. Grâce à cette innovation, la lecture des résultats est plus précise et plus rapide. L’intelligence artificielle permet de limiter les erreurs humaines et d’obtenir des mesures plus fiables, ce qui facilite le diagnostic des allergies.

Jusqu’ici, les tests cutanés d’allergies nécessitaient une lecture manuelle, ce qui pouvait entraîner des différences d’interprétation d’un médecin à l’autre. Grâce à l’automatisation via l’IA, les mesures seront désormais plus rapides, plus précises et plus fiables. Cette avancée s’inscrit dans la continuité du S.P.A.T. (Skin Prick Automated Test). Ce dispositif lancé en 2023 permet déjà d’améliorer le confort des patients et l’efficacité du diagnostic.

12 piqûres simultanées

Contrairement aux méthodes manuelles, ce système permet d’appliquer simultanément 12 piqûres identiques en 20 secondes. Ce procédé assure une régularité accrue, tout en réduisant l’inconfort du patient.

Après 15 minutes, 35 images du bras sont capturées et fusionnées en une seule image pour une utilisation numérique. Cette approche permet une analyse plus précise des réactions allergiques.

L’apport de l’intelligence artificielle

L’intégration de AI-Assisted Readout marque une nouvelle étape dans l’analyse des tests d’allergie. Grâce à l’IA, le logiciel peut désormais mesurer avec précision la taille des réactions cutanées et identifier automatiquement les zones concernées. Cette assistance numérique vise à améliorer la fiabilité du diagnostic et à alléger la charge de travail des professionnels de santé.

« Cette nouvelle fonctionnalité répond directement aux défis liés à l’efficacité dans les tests d’allergie », souligne le Dr. Senne Gorris, chirurgien ORL et PDG de Hippo-Dx. « Grâce à AI-Assisted Readout, les médecins disposent d’un outil qui soutient leurs décisions diagnostiques tout en leur faisant gagner un temps précieux. »

Cette avancée a fait l’objet d’une validation clinique, notamment au sein de l’UZ Leuven. La Prof. Dr Laura Van Gerven confirme l’intérêt de cette technologie: « L’AI-Assisted Readout égale non seulement nos compétences diagnostiques, mais offre également un regain de fiabilité et permet un gain de temps précieux. C’est inestimable dans un environnement hospitalier chargé. »

Vers une standardisation des tests d’allergie?

Avec l’essor de l’intelligence artificielle dans le domaine médical, l’intégration de solutions automatisées comme AI-Assisted Readout pourrait contribuer à standardiser les pratiques et améliorer l’accès à des diagnostics précis.