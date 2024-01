Cette année aussi, les pharmaciens peuvent vacciner contre la grippe

Les pharmaciens pourront continuer à vacciner contre la grippe tout au long de l’année civile 2024, en vertu d’un nouvel arrêté royal publié fin décembre qui prolonge cette autorisation.

Alors que la circulation du virus de la grippe saisonnière devrait s’intensifier d’ici la fin du mois de janvier, les pharmaciens recommandent vivement aux personnes à risque de se protéger en se faisant vacciner.

Depuis l’automne passé, ce ne sont pas moins de 288.562 vaccins antigrippaux et 636.810 sérums contre la Covid-19 qui ont été inoculés en officine. Plus de 70% des patients vaccinés en pharmacie ont plus de 60 ans, observe l’Association pharmaceutique belge dans un communiqué.

Code jaune

La Belgique se trouve actuellement en code jaune pour les infections respiratoires, ce qui signifie qu’il y a une hausse de la circulation des agents pathogènes mais que la pression sur les établissements de santé reste encore maîtrisée. Pour le moment, la circulation du virus de la grippe est encore timide – les experts s’attendent à ce que sa circulation augmente fin janvier ou début février-, la vaccination antigrippale reste dès lors utile, de l’avis des pharmaciens.

« Il ne faut surtout pas sous-estimer la grippe », prévient Koen Straetmans, le président de l’APB. « Vous avez la possibilité de vous en protéger ? Faites-le ! Il n’est pas trop tard », recommande-t-il.

Couverture vaccinale trop faible

« Pour l’heure, à cause notamment d’une certaine lassitude vis-à-vis de la vaccination, la couverture vaccinale est encore trop faible dans notre pays, surtout parmi les personnes vulnérables », signale l’APB. « Protéger au mieux nos ainés et les personnes immunodéprimées contre la grippe et la Covid-19 reste donc un objectif majeur. Un objectif à atteindre en étroite collaboration avec les autres vaccinateurs » que sont essentiellement les médecins généralistes et les infirmières, souligne la fédération.

Le vaccin contre la grippe ne coûte que quatre euros pour les personnes appartenant à un groupe à risque, soit quelque deux millions de Belges.

En Belgique, la grippe touche en moyenne 500.000 personnes chaque année, dont une sur mille développe des complications (comme la pneumonie) nécessitant une hospitalisation.