La saison des allergies aux pollens est ouverte

Sciensano a annoncé le début de la saison pollinique: les premiers pollens de l’année proviennent de l’aulne et du noisetier.

La saison pollinique 2024 commence plus tard, à contre-courant de la tendance habituelle.

Le réseau AirAllergy de Sciensano informe le public sur la présence actuelle des allergènes dans l’air extérieur, notamment ceux de l’aulne et du noisetier. Les personnes allergiques à ce type de pollen risquent de développer des symptômes d’allergie, surtout si elles sont particulièrement sensibles ou si elles se trouvent à proximité de ces arbres. En cette période, les concentrations de pollen d’aulne et de noisetier dans l’air restent encore relativement faibles en raison des basses températures. Elles peuvent rapidement augmenter lorsque les conditions météorologiques s’y prêtent, ce qui entraîne la dispersion d’une grande quantité de grains de pollen dans l’air.

« Depuis ce dimanche 28 janvier, les concentrations journalières mesurées sont plus régulières et ont dépassé les 40 grains/m³ d’air. Nous pouvons nous attendre à ce que des pics plus importants apparaissent dans les prochaines semaines. Même si la dernière période de gel a sans doute endommagé une partie de la production pollinique, l’aulne et le noisetier arrivent en pleine floraison et leur pollen sera émis en masse dans l’air sur une plus courte durée, dès que les conditions de dispersion seront favorables. », rapporte Nicolas Bruffaerts, collaborateur scientifique au service de Mycologie et Aérobiologie de Sciensano.

Une allergie? Non, un rhume!

Les symptômes typiques d’allergie tels que l’écoulement nasal, la toux ou les difficultés respiratoires (en cas d’asthme) peuvent être facilement confondus avec ceux d’un rhume, d’une grippe ou d’une infection au coronavirus. En revanche, la fièvre et les douleurs musculaires devraient susciter une attention particulière car elles pourraient être causées par une infection virale. Il est recommandé d’appeler son médecin généraliste en cas de doute.

Les symptômes les plus typiques de l’allergie au pollen sont :

des picotements,

des démangeaisons à l’arrière de la bouche et dans la gorge,

des larmoiements et rougeurs aux yeux,

des éternuements,

le nez bouché,

les sinus encombrés,

des écoulements nasaux,

des difficultés respiratoires,

ou bien aussi une perte d’odorat et de goût.

